Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh

Ngày 31-5, Thiếu tướng Huỳnh Trung Hải - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh kể từ ngày 1-6-2022.

Trước khi về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn giữ chức vụ Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm và ma tuý, Bộ Công an