Thưởng Tết khó khăn, công nhân xoay đủ cách

Tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), chị Hồ Thị An (34 tuổi, quê Đà Nẵng) đang cẩn thận đếm từng đồng tiền tích góp để mua vé xe về quê. “Năm nay công ty không thưởng, lại cho nghỉ trước và sau Tết dài ngày nên tôi về luôn vì vé xe lúc này chưa mắc” - chị An chia sẻ.

Người về quê sớm, người “cày” kiếm thêm

Gắn bó nhiều năm với công việc gia công may mặc tại một doanh nghiệp (DN) nhỏ ở TP Thủ Đức, chị An tâm sự năm nay làm quần quật nhưng không dư được bao nhiêu. Mấy ngày trước, khi nghe không có thưởng Tết chị cũng hơi buồn. Trừ tiền vé xe, ít quà cho gia đình, chị An còn lại đúng 10 triệu đồng sau một năm góp nhặt.

“Mong là sau Tết tình hình sẽ khá hơn, DN có nhiều đơn hàng, đời sống người lao động (NLĐ) sẽ dần ổn định” - chị An lạc quan.

Chị Nguyễn Cẩm Tú (trái) chờ xe về quê sớm để tiết kiệm tiền vé, còn anh Nguyễn Tấn Lực (phải) tranh thủ chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm tiền trang trải khi không có thưởng Tết. Ảnh: VÕ THƠ

Gần đó, chị Nguyễn Cẩm Tú (26 tuổi, quê Thanh Hóa) trầm ngâm nhìn những chiếc xe đang dần lăn bánh rời TP.HCM. Chị kể năm nay công ty cũng có quà Tết cho công nhân là bánh mứt và 2 triệu đồng tiền mặt, đồng thời cho về quê sớm từ giờ.

“Tôi thấy quyết định về quê sớm là đúng đắn vì có ở lại làm thêm thì cũng không bù được chi phí sinh hoạt, ăn uống. Về sớm một phần để giảm tiền vé xe, phần nữa có thể phụ mẹ tôi bán hàng Tết ở quê” - chị Tú nói.

135 tỉ đồng là tổng kinh phí chăm lo Tết cho đoàn viên của Liên đoàn Lao động TP.HCM và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của TP.HCM.

Sau khi chở một khách về ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM, anh Nguyễn Tấn Lực (33 tuổi, quê Bình Phước) ngồi nghỉ mệt trong khi đợi cuốc xe mới. Anh kể vừa qua công ty anh làm suýt đóng cửa vì thiếu đơn hàng, may mà cũng vượt qua được nhưng không có tiền thưởng Tết cho công nhân dịp cuối năm.

“Ban đầu tôi nghĩ thôi thì về quê như nhiều người cho khỏe nhưng rồi thấy ở lại nếu chăm chỉ vẫn có thể kiếm thêm chút tiền mua quà cho bố mẹ và mấy đứa em nên ráng. Mình còn trẻ, còn khỏe ráng làm thêm xíu, chứ tiền thưởng không có mà lại không chịu cày cuốc thêm thì Tết này không có thịt heo ăn” - anh Lực cười.

Vậy là ngoài làm công việc chính ở công ty, cuối ngày cho đến khuya anh Lực tranh thủ chạy xe ôm công nghệ. Hôm nào mệt không chạy xe nổi anh ở phòng trọ làm tháp bánh trang trí bán Tết.

Cố gắng để ai cũng có thưởng Tết

Theo Liên đoàn Lao động TP.HCM, tính đến nay đã có 2.075 DN (có tổ chức công đoàn) thông tin về tình hình lương, thưởng Tết năm 2024. Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là 2 tỉ đồng, thấp nhất là 400.000 đồng (đều thuộc DN FDI).

Bên cạnh đó, thời gian nghỉ Tết trung bình 6-9 ngày. Nhiều DN kết hợp bố trí giải quyết phép năm để NLĐ ở xa có đủ thời gian đón Tết cùng gia đình.

Tuy nhiên, một số đơn vị do đơn hàng sản xuất giảm, thậm chí không có đơn hàng sản xuất nên lịch nghỉ Tết kéo dài hơn 22 ngày, thậm chí có DN nghỉ Tết cả tháng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm cho biết những DN không có thưởng Tết thường có ít NLĐ. Tới thời điểm hiện tại có năm DN với khoảng 200 NLĐ do gặp khó khăn trong sản xuất nên khả năng cao không có thưởng Tết.

“Liên đoàn Lao động TP sẽ có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương chăm lo Tết cho những NLĐ này để ai cũng sẽ có một cái Tết đầm ấm” - ông Tâm nói.

Theo Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Huỳnh Lê Như Trang, qua tổng hợp thông tin tại 1.289 phiếu khảo sát của DN về kế hoạch thưởng Tết 2024, mức thưởng cao nhất thuộc nhóm DN ngành điện tử - công nghệ thông tin; chế biến thực phẩm; phát triển phần mềm; thương mại… Các DN sản xuất quy mô nhỏ, các DN sử dụng lao động giản đơn có mức thưởng thấp hơn.

“Năm 2024, tiền thưởng Tết Dương lịch bình quân khoảng 4,7 triệu đồng/người, cao hơn so với kết quả khảo sát của năm 2023 (3,2 triệu đồng/người). Tiền thưởng Tết Nguyên đán bình quân khoảng 12,3 triệu đồng/người, xấp xỉ so với Tết Nguyên đán năm 2023 (12,8 triệu đồng/người)” - bà Trang cho hay.

Cũng theo bà Trang, có 599 DN (chiếm 46,47%), ngoài tiền thưởng Tết còn có nhiều hình thức hỗ trợ cho NLĐ như tặng quà Tết, phiếu mua hàng, lì xì, tổ chức xe đưa đón về quê ăn Tết, tổ chức đón Tết cho NLĐ chưa có điều kiện về quê…

Điểm mới của hoạt động chăm lo Tết năm nay là Liên đoàn Lao động TP.HCM đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành với hơn 10.000 người tham gia, quyên góp được gần 3 tỉ đồng để chăm lo Tết cho đoàn viên công đoàn, NLĐ. Cạnh đó, chương trình Tết sum vầy - Xuân tri ân chăm lo cho 13.000 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên công đoàn tại các DN bị cắt giảm đơn hàng, không có điều kiện về quê đón Tết, tăng 3.000 hộ so với năm 2023. (Nguồn: Liên đoàn Lao động TP.HCM)

VÕ THƠ