Thương tích 8% tại sao lại tạm đình chỉ vụ án?

(PLO)- Vụ việc xảy ra hơn một năm nhưng đến nay chưa được cơ quan công an giải quyết dứt điểm.

Phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Thanh Tâm (ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, Tiền Giang) cho biết: Ngày 8-3-2021, ông cùng hai người em ruột của mình là Trần Thị Thanh Trúc và Trần Thanh Tú bị ông DTT, ngụ cùng địa phương, dùng kéo đâm gây thương tích. Vụ việc kéo dài hơn một năm nhưng đến nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè vẫn chưa giải quyết rốt ráo vụ việc.

Bị thương do tranh chấp đất

Ông Tâm cho biết giữa gia đình ông và gia đình ông DHL xảy ra tranh chấp đất tại ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè. Cụ thể, sau khi chính quyền đo đạc, cắm ranh đất giữa phần đất gia đình ông và gia đình ông L thì phía ông L không đồng ý. Sau đó ông L tự ý nhổ cọc ranh, rồi cắm lấn sang phần đất của gia đình ông.

Lúc này, gia đình ông Tâm ra ngăn cản thì Trần Thanh Tú bị người phía ông L đánh. Nghe tin Tú bị đánh, ông Tâm chạy đến can ngăn thì bị DTT (là con ruột ông L) cầm kéo đâm gây thương tích.

Ông Tâm được người thân đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang. Sau đó ông được chuyển viện đến BV Chợ Rẫy, TP.HCM để tiếp tục chữa trị.

Giấy chứng nhận thương tích của BV Chợ Rẫy ghi ông Tâm bị tổn thương màng phổi (tràn khí - tràn dịch màng phổi trái), vết thương hở của thành ngực (vết thương thấu ngực trái)…

Ngày 22-7-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè thông báo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận ông Tâm bị thương tích 8% do vật sắc nhọn gây nên; chị Trúc bị thương tích 2% do vật sắc nhọn gây nên; anh Tú bị thương tích 2% do vật sắc nhọn gây nên.

Ông Tâm cho rằng vụ việc xảy ra từ tháng 3-2021 đến nay đã hơn một năm nhưng Công an huyện Cái Bè vẫn chưa giải quyết. Ông cũng không đồng ý kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang như thông báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè với xác định tỉ lệ thương tích của ông là 8%.

Theo ông Tâm, tỉ lệ này là chưa đúng với thực tế tổn thương sức khỏe, bởi ông bị đa thương tích và vết thương xuyên phổi hở đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng.

“Hiện sức khỏe tôi vẫn chưa bình phục, vết thương bị đâm vẫn còn đau, tôi không thể lao động nặng được, trong khi người gây thương tích cho tôi vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Tôi chỉ mong công an làm sáng tỏ vụ việc, nếu phía gia đình tôi sai, bên tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, còn nếu phía gia đình ông L sai thì cũng phải chịu trách nhiệm” - ông Tâm nói.

Trước đó, vào ngày 29-10-2021, ông Tâm đã có đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè, yêu cầu giám định lại thương tích của ông tại Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM nhưng chưa được cơ quan này đáp ứng. Đồng thời, ông Tâm cũng có đơn yêu cầu xử lý hình sự người đã gây thương tích cho mình.

Còn về phía ông DHL cho rằng ông và gia đình ông cũng là bị hại trong vụ việc này. Theo ông L, hôm xảy ra vụ việc, gia đình ông có ra ruộng căng dây kẽm để xác định lại ranh đất thì phía gia đình ông Trần Thanh Tâm ra chửi bới, cắt dây và đánh những người phía gia đình ông.

Ông L cho biết vết thương của ông và ba người con của ông là do những người phía gia đình ông Tâm gây nên. Còn về vết thương của ông Tâm, ông L cho rằng trong lúc gia đình ông bị gia đình ông Tâm đánh, thì con trai của ông cầm kéo chạy đến và bị phía ông Tâm đánh. Lúc này người cầm kéo bị té khiến kéo đâm vào người ông Tâm.

Tạm đình chỉ vụ án do chưa xác định được bị can

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng Công an huyện Cái Bè, cho biết Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an huyện Cái Bè đã khởi tố vụ án trên vào ngày 23-7-2021 nhưng chưa xác định được bị can. Đến nay đã hết thời hạn điều tra nên ngày 26-3-2022, CQĐT đã tạm đình chỉ vụ án.

Nói về nguyên nhân tạm đình chỉ vụ án, Thượng tá Tùng giải thích: Trong quá trình điều tra, CQĐT xác định hai bên có đánh nhau, nơi xảy ra vụ việc là trong đồng ruộng, không có người dân chứng kiến, chỉ có hai bên gia đình ông Tâm và gia đình ông L.

Qua làm việc mỗi bên, họ đều khai do phía bên kia đánh nhưng thực tế hai bên đều có người bị thương tích. Tại hiện trường, CQĐT có thu giữ một số hung khí nhưng không ai thừa nhận đã dùng hung khí gây thương tích cho người khác.

Cũng theo Thượng tá Tùng, vụ việc xảy ra phía gia đình ông DHL cũng có nhiều người bị thương, trong đó ông L bị thương tích 12%, anh T là con ông L bị thương tích 5%...•

ĐÔNG HÀ