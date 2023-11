Thủy điện ở Phú Yên bắt đầu xả lũ lưu lượng lớn

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, sáng 17-11 bốn hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh này đã đồng loạt xả lũ.

Trong đó, hồ thủy điện Sông Ba Hạ, nằm gần hạ lưu xả với lưu lượng lớn nhất là 2.340 m3/giây, trong đó xả qua tràn gần 2.000 m3/giây, còn lại là chạy máy.

Hồ thủy điện Sông Hinh xả lưu lượng 456 m3/giây, thủy điện Krông HNăng xả 588 m3/giây, thủy điện La Hiêng 2 xả 350 m3/giây.

Cửa xả lũ tại hồ thủy điện Sông Ba Hạ. Ảnh: TẤN LỘC

Trao đổi với PLO, ông Châu Đình Quốc, Phó tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, nói thủy điện này đã tăng lưu lượng xả lũ từ tối 16-11 do lưu lượng nước từ thượng nguồn Tây Nguyên đổ xuống lớn.

“Đến sáng 17-11, lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ ở mức 2.210 m3/giây và dự báo giảm dần nên chúng tôi có thể giảm lưu lượng xả xuống hạ lưu”- ông Quốc thông tin.

Tuy nhiên, trong báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên sáng 17-11, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đề xuất lưu lượng xả lũ xuống hạ lưu vẫn ở mức 2.340 m3/giây trong cả ngày 17-11.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Phú Yên dự báo lũ trên sông Ba tiếp tục lên nhanh, đạt mức báo động 2 đến báo động 3.

Cũng theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, mưa lũ tại tỉnh này đã làm một người mất tích.

Khoảng 21 giờ 45 ngày 16-11, ông Mạc Văn Cường (40 tuổi, ngụ thôn Tân Yên xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, Phú Yên) đã bị lũ cuốn trôi tại khu vực tràn qua suối Hố Nai ở thôn 2 Tháng 4, xã Ea Ly. Đây là tràn qua suối tự nhiên trên đường vào Nhà máy Thủy điện Krông H’Năng. Hiện vẫn chưa chưa tìm thấy ông Cường.

Thông tin từ các địa phương ở Phú Yên cho hay lũ làm ngập hàng trăm căn nhà ở các huyện Tuy An, Tây Hòa. Trong đó, bị ngập nặng là xã An Cư, huyện Tuy An với hơn 230 căn nhà bị ngập.

Lũ cũng gây ngập, chia cắt một số đoạn trên tỉnh lộ 642 từ thị xã Sông Cầu đi huyện Đồng Xuân. Mưa lớn làm hư hỏng, sạt, xói lở nền đường, mặt đường các quốc lộ 25, 29, 19C cùng một số tỉnh lộ, huyện lộ…

TẤN LỘC