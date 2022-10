Thủy điện Sông Tranh 2 cắt lũ hiệu quả cho hạ du trong đợt mưa lũ ngày 10-10

(PLO)- Do ảnh hưởng của mưa to kéo dài, từ 7 giờ sáng 10-10, trên địa bàn hai huyện miền núi Nam Trà My và Bắc Trà My đón lượng mưa lớn. Lưu lượng nước về hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 là hơn 3842m 3 /s, tương ứng với mực nước hồ ở cao trình 156,68m. Hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đã giữ lại toàn bộ lượng nước về hồ, cắt lũ 100% cho các địa phương hạ du Nhà máy.

Mưa lớn trên diện rộng hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam suốt từ 7 giờ sáng ngày 10-10 đến 15 giờ 30 chiều cùng ngày đã làm ngập cục bộ các địa phương như: Nông Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Điện Bàn, thành phố Hội An và thành phố Tam Kỳ. Nước mưa đã làm ngập và cô lập nhiều khu dân cư đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Với lượng mưa to đến rất to trên lưu vực hồ chứa Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 nên lượng nước về hồ gia tăng nhanh và đạt lưu lượng lúc quan trắc 13 giờ 00 ngày 10-10 là 3.842,19 m3/s ứng với mực nước hồ 156,68m. Ông Vũ Đức Toàn - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh cho biết: "Để đón lũ, điều tiết, cắt lũ toàn bộ cho hạ du, không tạo ra dòng chảy đột biến khi lượng mưa lũ tiếp tục gia tăng, từ sáng 10-10, đơn vị đã phối hợp với Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Nam bắt đầu vận hành điều tiết hồ chứa tuân thủ quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Thu Bồn ban hành kèm theo Quyết định số 1865 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tại hồ chứa Thủy điện Sông Tranh, tính đến 13 giờ chiều ngày 10-10, Hồ đã đón toàn bộ nước lũ từ thượng nguồn tập trung về với lưu lượng tương ứng tại thời điểm quan trắc là 3842,19m3/s; cao trình mực nước thượng lưu đạt 156,68m (chưa đến cao trình ngưỡng tràn). Hồ thủy điện Sông Tranh không điều tiết nước qua tràn về hạ du, chỉ có lưu lượng xả về hạ lưu để duy trì dòng chảy tối thiểu ở mức 5,7m3/s”. Hiện nay Công ty Thủy điện Sông Tranh đang tập trung toàn bộ lực lượng đội xung kích túc trực tại Nhà máy 24/24 để tiếp tục ứng phó và điều tiết nước đón lũ toàn bộ, giảm thiểu ngập lụt cho vùng hạ du nhà máy trong những ngày mưa lũ này. Việc giữ lại toàn bộ lượng nước từ thượng nguồn về hồ thủy điện Sông Tranh 2 để cắt lũ cho các địa phương hạ du Nhà máy trong đợt mưa lũ này đã góp phần giảm thiểu thiệt hại đáng kể cho nhân dân vùng hạ du. THANH THIÊN Tin liên quan EVNGENCO1 trao tặng bể bơi di động cho trẻ em tỉnh Quảng Nam EVNGENCO1 triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội EVNGENCO1 chủ động ứng phó thiên tai, vận hành thủy điện an toàn