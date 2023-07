Tiếc nuối không gian biển quyến rũ bậc nhất

(PLO)- UBND TP.HCM đã giao UBND quận Bình Thạnh thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân di dời do ảnh hưởng bởi sự cố sụp lún, sạt lở bờ kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh.

(PLO)- Công nghệ hiện đại cho phép phi công tính toán trọng lượng bao nhiêu để máy bay cất cánh an toàn.

(PLO)- Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết trong 6 tháng đầu năm, TP đã tiết kiệm được 294,80 triệu kWh điện, tăng 8,28% so với cùng kỳ và chiếm 2,15% so với điện thương phẩm.

(PLO)- Bức xúc bãi rác gây ô nhiễm, hàng chục người dân ở xã An Hiệp và An Đức, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp gần 10 ngày qua.