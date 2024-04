Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD 03/04/2024 17:38

(PLO)- Bộ Công an sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn. Hiện cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3-4, phóng viên đặt câu hỏi về tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn và bài học rút ra từ vụ án này.

Trả lời PLO, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Bộ Công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra theo kế hoạch đã đề ra, tức là sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trung tướng Tô Ân Xô thông tin về tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn. Ảnh: X.Đ

Thông tin thêm, Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, hiện cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỉ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Cơ quan điều tra cũng đang rà soát, kê biên, phong toả nhiều tài sản có giá trị của bị can và những đối tượng có liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đến ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 17 bị can.

Trong số những người đã bị khởi tố, bắt tạm giam có cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, Chủ tịch Tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành; Chủ tịch Tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh…

Theo nhận định của Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn. Qua điều tra vụ án, lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu đã có hành vi chi phối, lũng đoạn một số bị can trong Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cạnh đó, cơ quan điều tra cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.