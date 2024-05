Tiếp tục xảy ra tai nạn lao động, một thợ mỏ Quảng Ninh ngạt khí, tử vong 28/05/2024 18:38

Sáng sớm nay, 27-5, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra trong khu vực hầm lò thuộc Công ty CP Than Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Theo thông tin ban đầu, thợ mỏ T.A.D, 32 tuổi, quê xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu đến làm việc ca 3 vắt từ đêm hôm qua đến sáng sớm hôm nay, với nhiệm vụ đảo gương bán xiên thông gió trong hầm khai thác. Sau khi hết giờ làm việc, không thấy người thợ mỏ này ra khỏi lò, công ty tổ chức tìm kiếm thì đến 8 giờ 20 phát hiện anh D bị tai nạn.

Chỉ trong 2 tháng, tại các công ty khai thác than trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đã xảy ra ba vụ tai nạn lao động, làm 8 người chết, 1 người bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động này được xác định là khi hết ca làm việc, người thợ mỏ này đi vào vị trí đóng tường chắn, thì bị ngạt khí mà tử vong.

Đây là vụ tai nạn lao động thứ ba trong 2 tháng qua tại các công ty than ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh. Gần đây nhất là vụ việc ngày 13-5, tại Công ty Than Quang Hanh - TKV, khiến ba công nhân tử vong, một công nhân khác bị thương. Trước đó là sự cố cháy khí metan ngày 3-4, tại hầm lò Công ty Than Thống Nhất, cũng thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), khiến bốn công nhân tử vong.