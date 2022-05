Tìm được chị sinh đôi sau 47 năm lạc nhau nhờ làm căn cước công dân

Chiều 19-5, Đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), xác nhận cơ quan này đã giúp bà Mai Thị Bền (62 tuổi, ngụ xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn) tìm được người chị sinh đôi đang sinh sống ở tỉnh Phú Yên, sau 47 năm hai người thất lạc nhau.

Theo Công an thị xã Hoài Nhơn, ngày 16-5, khi làm thủ tục để cấp căn cước công dân cho bà Mai Thị Bền, máy tính báo khuôn mặt bà Bền đã được cấp căn cước công dân cho người phụ nữ có tên Đỗ Thị C. (62 tuổi, ngụ ở xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) hồi tháng 3-2022.

Khi cán bộ tìm hiểu, bà Bền kể bà bị thất lạc gia đình từ năm 11 tuổi, được một vợ chồng ở xã Hoài Châu Bắc nhận về làm con nuôi. Từ đó đến nay, bà không biết cha mẹ ruột, quê quán mình ở đâu. Bà Bền chỉ nhớ mình còn một người chị sinh đôi.

Công an thị xã Hoài Nhơn đã đề nghị Công an huyện Tuy An hỗ trợ tìm bà C. để xác minh sự việc. Bà C. xác nhận có người em gái song đôi, thất lạc từ năm 1975, gia đình nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Qua kết nối của Công an thị xã Hoài Nhơn, hai chị em bà Bền đã liên lạc được nhau. Cả hai bà xúc động, mừng rơi nước mắt khi tìm được nhau sau 47 năm thất lạc.