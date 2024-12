TP.HCM dành gần 1.000 tỉ đồng chăm lo Tết Ất Tỵ cho các đối tượng chính sách... 26/12/2024 18:06

Chiều 26-12, tại họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, thông tin về chương trình chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025.

Theo bà Tới, mức quà tặng cho các đơn vị, cá nhân cơ bản đề xuất tiếp tục thực hiện như Tết Nguyên đán năm 2024. Trong đó, tặng quà Tết cho các đối tượng diện chính sách có công, người cao tuổi, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong khu vực hành chính, sự nghiệp.

Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, thông tin về chương trình chăm lo Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Ảnh: Q.ANH

Cụ thể, diện chính sách có công là hơn 325.000 suất quà, kinh phí hơn 423 tỉ đồng, gồm ba mức quà (3,1 triệu đồng/suất; 1,7 triệu đồng/suất; 1,3 triệu đồng/suất).

Diện hộ nghèo là hơn 8.500 suất với 1,25 triệu đồng/suất, tổng kinh phí 10,7 tỉ đồng.

Diện bảo trợ xã hội (trợ cấp xã hội thường xuyên, người 80 tuổi trở lên, diện mức suất lao động) là hơn 148.000 suất, kinh phí hơn 170 tỉ đồng (1,15 triệu đồng/suất).

Diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là hơn 4.900 suất, kinh phí hơn 5,6 tỉ đồng (1,15 triệu đồng/suất).

Diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là hơn 7.500 suất, kinh phí hơn 8,6 tỉ đồng (1,15 triệu đồng/suất).

Ngoài ra, còn hỗ trợ cho cựu tù chính trị, tù binh chưa được hưởng chế độ chính sách; hội viên cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn; hộ giữ rừng Cần Giờ;…

Tại các quận, huyện, TP Thủ Đức, hỗ trợ 4.829 khu phố, ấp với kinh phí hơn 24 tỉ đồng (5 triệu đồng/khu phố, ấp).

Tổng kinh phí dự kiến tổ chức các hoạt động và chăm lo Tết Ất Tỵ năm 2025 tăng hơn 47 tỉ đồng (5,5%) so với năm ngoái và được chi từ nguồn ngân sách TP. Trong đó, chủ yếu do tăng đối tượng chính sách có công, cán bộ hưu trí, diện bảo trợ xã hội, người cao tuổi và tăng số lượng khu phố, ấp do các quận, huyện tổ chức sắp xếp lại.

Ngoài ra, từ ngân sách Trung ương, dự kiến chi quà Tết của Chủ tịch nước cho hơn 54.000 người có công với số tiền hơn 16,5 tỉ đồng.

Từ các nguồn vận động khác, quận, huyện TP Thủ Đức dự kiến chi hơn 50,6 tỉ đồng để chăm lo Tết cho gần 90.000 người.

Tổng cộng, tổng kinh phí dự kiến tổ chức chăm lo Tết Ất Tỵ từ tất cả các nguồn là gần 1000 tỉ đồng.