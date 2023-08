Tìm tung tích nạn nhân sau vụ va chạm giữa ô tô và xe đạp ở Long An

(PLO)- Công an Long An đang tìm tung tích nạn nhân sau vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa ô tô và xe đạp, khiến người đi xe đạp tử vong.

Ngày 17-8, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý xác minh tin báo “Tai nạn giao thông đường bộ” khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16-8, trên đường Hùng Vương, phường 2, TP Tân An, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô 5 chỗ và xe đạp.

Hậu quả khiến người đi xe đạp (chưa rõ danh tính) tử vong.

Công an tỉnh thông báo truy tìm tung tích nạn nhân chưa rõ danh tính có đặc điểm nhận dạng: nam giới, độ tuổi từ 55 tuổi đến 60 tuổi, chiều cao 165 cm, tóc hơi dài và điểm bạc, mặc áo thun ngắn tay, màu cam, quần dài bằng vải, màu đen.

Để có căn cứ giải quyết vụ việc theo quy định, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo đến công an các địa phương và người dân biết để phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân có đặc điểm nêu trên.

Nếu ai là người thân hoặc có thông tin liên quan nạn nhân trên thì đề nghị thông báo về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, địa chỉ số 46-48 đường Võ Văn Tần, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 02723.989.200.

HUỲNH DU