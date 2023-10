Tin giả phổ biến đến mức người dân đã tự biết sợ

Ngày 11-10, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, báo VnExpress đã tổ chức họp báo công bố Chiến dịch tin với sự tham gia của lãnh đạo Bộ TT&TT, TikTok Việt Nam cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội (MXH).

Chống tin giả có thêm nhiều diễn biến mới

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm hoan nghênh sáng kiến Chiến dịch tin, chủ đề Anti Fake News (chống tin giả) với mục tiêu xây dựng không gian mạng tích cực cho hơn 80 triệu người Việt đang sử dụng Internet hằng ngày.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: GIANG HUY

Ông Lâm cho biết hiện nhiều người xem không gian mạng là cuộc sống thứ hai, sáng tạo các nội dung có ảnh hưởng đến cộng đồng. Song song đó, các nền tảng MXH xuyên biên giới đang ngày càng phát triển ở Việt Nam, cho phép người dùng đăng nội dung miễn phí và khai thác quảng cáo. Điều này cũng góp phần gia tăng tin giả, tin sai sự thật.

“Chống tin giả có thêm nhiều diễn biến mới nhưng không thể ngồi chờ mà chúng ta phải có niềm tin vào những người có ảnh hưởng tích cực trên MXH” - ông Lâm bày tỏ.

Hiện các cơ quan quản lý phải đối mặt và xử lý nhiều vấn đề trên không gian mạng, mục đích giúp người dân có một hệ sinh thái số an toàn và lành mạnh. “Chúng tôi nhận thấy việc này không nên làm một mình và không có lý do gì cơ quan nhà nước làm một mình. Phải huy động nguồn lực tiến bộ, những năng lượng tích cực từ các nhà sáng tạo nội dung” - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lâm, hiện các nhà mạng xuyên biên giới chuyển đổi sang mô hình thu tiền người dùng để không phải xem quảng cáo. Những nhà sáng tạo nội dung muốn thu được tiền cần phải thay đổi quan điểm phục vụ. Trong đó, họ sẽ phát huy trách nhiệm xã hội, đồng hành với cơ quan chức năng để lan tỏa giá trị tốt đẹp, chính sách đến người dân theo cách phù hợp nhất.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: GIANG HUY

“Tôi kỳ vọng Chiến dịch tin là sân chơi lành mạnh, khuyến khích nhiều người sáng tạo ra những nội dung tích cực mang lại giá trị chung cho cộng đồng. Đó có thể là giá trị kinh tế, thương mại hay giá trị mang tính chất nền tảng quan trọng với xã hội và thế hệ mai sau” - ông Lâm chia sẻ.

Nhiều người làm nội dung “bẩn” để nhanh nổi tiếng

Trong khuôn khổ lễ công bố, tọa đàm “Làm thế nào để hạn chế tin giả, tin sai sự thật tại Việt Nam” thu hút khá nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, nhận định tin giả là vấn nạn. Trong “biển” tin trên MXH, việc phân biệt tin giả với tin thật là mục tiêu cao nhất mà chiến dịch hướng đến.

Theo kết quả khảo sát mới nhất từ Công ty Nghiên cứu thị trường DataReportal của Singapore, Việt Nam là một trong số 10 quốc gia có lượng người dùng MXH nhiều nhất thế giới.

“Sáng tạo nội dung là một nghề rất mới tại Việt Nam song còn manh mún. Có người chọn làm nội dung sạch nhưng có bộ phận không nhỏ chọn làm nội dung “bẩn” để nhanh nổi tiếng, nhanh kiếm tiền” - ông Do nói. Đồng thời mong muốn các nhà sáng tạo nội dung hãy chọn làm nội dung có ích, được cộng đồng ủng hộ để phát triển lâu dài.

Nói thêm về việc lựa chọn TikTok, nền tảng mà Bộ TT&TT vừa ban hành kết luận kiểm tra để phối hợp thực hiện chiến dịch chống tin giả, ông Do nhấn mạnh các nền tảng khi vào Việt Nam, kiếm tiền từ người dân Việt Nam, hoạt động kinh doanh, thu lợi nhuận thì phải có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.

“Đóng góp đầu tiên là phải góp phần làm trong sạch không gian mạng, làm những điều có ích mà mình được hưởng lợi từ đó. Trong chuỗi hoạt động truyền thông này cũng chính là điều trong kết luận kiểm tra mà TikTok đang thực hiện cam kết tuân thủ pháp luật, đóng góp cho cộng đồng” - ông Do cho biết.

Theo ông Do, nạn tin giả diễn ra trên MXH phổ biến khiến người dùng khó phân biệt, nhiều người từ đó có những suy nghĩ tiêu cực. Ông chia sẻ câu chuyện thực tế khi làm việc với C06 Bộ Công an: “Công an gọi điện thoại vận động người dân ra phường làm CCCD nhưng người dân nói “Gọi điện thoại bảo làm CCCD để lấy thông tin của tôi phải không?”. Điều đó chứng tỏ tin giả đã quá phổ biến, đến mức người dân biết sợ”.

Kết thúc buổi tọa đàm chương trình phát động Chiến dịch tin, Cục trưởng Lê Quang Tự Do khẳng định: “Nhận thức của người dân nâng cao sẽ giảm lừa đảo qua nạn tin giả”.

Chiến dịch tin bắt đầu triển khai từ tháng 10 đến tháng 11-2023, bao gồm các hoạt động chính như cuộc thi sáng tạo nội dung Anti Fake News, tổ chức từ ngày 2 đến 28-10-2023 với tổng giá trị giải thưởng lên tới 150 triệu đồng. Đây là sân chơi dành cho mọi đối tượng có thể sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok nhằm hướng đến mục tiêu tuyên truyền phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng. Cuộc thi khuyến khích các bạn trẻ sáng tạo nội dung liên quan đến việc chia sẻ thông tin tích cực, hạn chế tin giả, tin sai sự thật trên nền tảng TikTok. Thí sinh có thể thực hiện điệu nhảy “Anti Fake News”, hát bài hát chủ đề do ban tổ chức công bố hoặc kể chuyện, diễn hoạt cảnh tình huống... và đăng tải trên ứng dụng này. Tiếp đó là chương trình Tinternet - nâng cao văn hóa mạng tại Việt Nam. Đây là chặng cuối của Chiến dịch tin trong năm 2023.

VIẾT THỊNH