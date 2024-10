Tin nóng 15-10: Gay cấn hành trình 10 ngày vây ráp truy bắt 2 đối tượng chém công an xã 15/10/2024 21:17

Tin nóng 15-10: Gay cấn hành trình 10 ngày vây ráp truy bắt 2 đối tượng chém công an xã. Đằng sau vỏ bọc bệnh nhân: Ông Trùm điều hành mạng lưới ma túy khủng tại bệnh viện; Bắt 2 phó chủ tịch huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; Bắt được đối tượng thứ 2 trong vụ gây thương tích nặng cho Trưởng công an xã; Hàng chục trinh sát vây bắt ‘bố già’ cùng nhiều ma tuý các loại; Người phụ nữ bị cướp sau khi đăng video đếm tiền và đeo nhiều vòng vàng lên Facebook; Xe khách ở Hà Nam đột nhiên bốc cháy dữ dội, 20 người vội tháo chạy thoát thân; Hi hữu: Người đàn ông bỏ nhầm hơn 100 triệu vào cốp xe người phụ nữ; Vợ chồng ở Huế tiết lộ lý do chi hơn 3 tỷ đồng xây lăng mộ cho mình; Mùa lộc trời: Người dân háo hức săn bắt cá dưới đập tràn Thủy điện Trị An;...