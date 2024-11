Tin nóng 3-11: Ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Thanh Hóa, bị truy tố tội danh gì? 03/11/2024 20:30

Truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Trịnh Văn Chiến vì sai phạm cổ phần hóa; Bắt được phạm nhân đang tìm cách trốn khỏi trại giam của Bộ Công an ở Long An; Cháy căn hộ chung cư trong đêm, người dân hoảng loạn tháo chạy; Giải cứu 2 vợ chồng kẹt cứng trong cabin xe tải sau tai nạn với xe container; Dự báo mưa đến 1.000 mm, Thừa Thiên Huế đối diện với lũ lớn; Quảng Bình khẩn trương khắc phục, thông các tuyến quốc lộ sau lũ; Đà Nẵng cảnh báo cấp độ 1 rủi ro thiên tai do mưa lớn; Hà Nội chuyển rét khi không khí lạnh mạnh tăng cường đổ bộ.