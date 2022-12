Tỉnh Đắk Lắk nghiêm cấm biếu quà lãnh đạo dịp Tết 2023

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nghiêm cấm các địa phương biếu tặng quà cho lãnh đạo trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão.

Ngày 26-12, thông tin Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 30 về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị, địa phương quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; Không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tỉnh ủy nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan. Không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động lễ hội, vui chơi trong dịp Tết trái quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, thống kê đầy đủ, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết các đối tượng chính sách, có công, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang…

Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, vui Xuân với hình thức phù hợp, an toàn, tiết kiệm gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, bảo đảm tốt công tác y tế trong dịp Tết, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn thực phẩm, kiểm soát dịch bệnh; tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ đông xuân 2022-2023; tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân trong dịp Tết; chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng.

Về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 được thực hiện trên cơ sở đề xuất của các địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

VŨ LONG