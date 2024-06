Tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị để nghe các doanh nghiệp 'tố khổ'

Ngày 22-6, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

Hội nghị thu hút hàng chục tập đoàn, nhà đầu tư, công ty, doanh nghiệp tham dự. Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đã chủ trì buổi gặp gỡ, đối thoại này.

Phát biểu mở đầu, ông Nguyễn Thái Học, cho biết hoạt động này diễn ra trước thềm Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Nguyễn Thái Học, Tỉnh uỷ muốn nghe cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn trao đổi những vấn đề mà doanh nghiệp đã và đang gặp khó trong thời gian qua.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố có mặt trong hội nghị sẽ cùng với doanh nghiệp xử lý, giải quyết trên tinh thần thẳng thắn, hợp tác, cùng phát triển.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, thông qua “cầu nối” là Quyền Bí thư Tỉnh uỷ, các công ty, doanh nghiệp đã mạnh dạn đề xuất, kiến nghị những vấn đề mà công ty, doanh nghiệp của mình đang gặp khó.

Trong đó có những nội dung liên quan đến các quy định của pháp luật, chính sách và các quy định khác của địa phương.

Ngay trong hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã yêu cầu Phó chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thành phố trả lời tất cả các câu hỏi, thắc mắc và kiến nghị của công ty, doanh nghiệp.

Ngoài những câu hỏi, thắc mắc của doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của đơn vị, ông Nguyễn Thái Học còn để nghị lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp đóng góp thêm về những nội dung, định hướng vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi 13 doanh nghiệp có ý kiến phát biểu về những vướng mắc, khó khăn, ông Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết trong quá trình giải quyết những hồ sơ, các cơ quan tỉnh và cả doanh nghiệp đã làm chưa chặt chẽ nên hiện nay đang rà soát lại để hoàn thiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, tồn tại trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật, kể cả những quy định đã có sự thay đổi.

Ông Hiệp thừa nhận trong thời gian qua đã có sự đùn đẩy, né tránh và sợ trách nhiệm ở một số bộ phận khiến đâu đó còn một số việc, một số bộ phận bị chậm trễ.

Ông cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan xử lý ngay và sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để khắc phục, tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại.

Kết luận buổi gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng trân trọng những ý kiến tâm huyết, chân thành của các doanh nghiệp.

Ông thừa nhận các ngành, địa phương chưa thật sự thân thiện, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho biết Lâm Đồng sẽ làm hết mình bằng sự quyết tâm cao nhất để tạo ra môi trường minh bạch, thân thiện nhằm đem đến môi trường đầu tư tốt nhất cho các doanh nghiệp đến làm ăn tại địa phương.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngay các cơ quan có thẩm quyền xử lý, tháo gỡ ngay những vấn đề còn tồn tại cho doanh nghiệp.

Cuối cùng ông Nguyễn Thái Học đề nghị các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng phải thượng tôn pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định để cùng với chính quyền tạo ra môi trường đầu tư, làm ăn minh bạch và công bằng nhất.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng - Tôn Thiện San trong 6 tháng đầu năm đã có 735 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 3.925,5 tỷ đồng, tăng 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 1,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thành 14.200 doanh nghiệp; với tổng số vốn đăng ký đạt khoảng 171 ngàn tỷ đồng.

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng so với cùng kỳ, cụ thể có 230 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 14,2% so cùng kỳ.

Ông Tôn Thiện San - Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VT

Trong đó, du lịch tiếp tục tăng trưởng, là điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Địa phương này đã tổ chức thành công các sự kiện văn hoá, thể thao và du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan như: Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024, đưa vào khai thác thử nghiệm các sản phẩm dịch vụ du lịch mới như Tuyến đi bộ “Trần Quốc Toản”; Chương trình du lịch đêm khép kín kết nối Ga Đà Lạt với các điểm du lịch dịch vụ tại điểm Ga Trại Mát với chủ đề “Đà Lạt đêm say - Một hành trình đa trải nghiệm. Triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Đà Lạt, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan trải nghiệm của du khách đến với Đà Lạt – Lâm Đồng.

Tổng lượt khách du lịch đến Lâm Đồng 6 tháng đầu năm ước đạt 5 triệu lượt, tăng 12,2% so cùng kỳ, đạt 52,2% kế hoạch; trong đó, khách quốc tế ước đạt 301 ngàn lượt, tăng 32,6% so cùng kỳ, khách qua lưu trú ước đạt 3,66 triệu lượt, tăng 14,9% so cùng kỳ.