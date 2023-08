Tình trạng buôn bán động vật hoang dã tại Hà nội và TP.HCM đáng báo động

(PLO)- TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội ghi nhận số lượng vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo nhiều nhất trên cả nước và do đó các cơ quan chức năng cũng phải đối diện với khối lượng công việc lớn nhất.

Sáng 9-8, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức sự kiện “Hiệu quả công tác xử lý vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) do người dân thông báo năm 2022”. Đây là đánh giá độc lập về hiệu quả của các cơ quan chức năng trong việc xử lý thông tin vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo qua ENV.

Quảng Nam dẫn đầu về công tác xử lý ĐVHD

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc phụ trách chương trình chính sách&pháp luật cho biết: “Từ năm 2005 đến nay, ENV đã phối hợp chặt chẽ với người dân và các cơ quan chức năng để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm về ĐVHD. Phòng bảo vệ ĐVHD của ENV trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 10 vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo qua đường dây nóng và kịp thời chuyển giao đến cơ quan chức năng để xem xét giải quyết theo thẩm quyền”.

Theo bà Hà, hiệu quả chung trong công tác xử lý các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo trên cả nước đã đạt được nhiều thành công trong thời gian gần đây.

Trong đó, các địa phương theo ghi nhận của ENV đạt hiệu quả cao trong công tác xử lý vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo bao gồm Đà Nẵng, Đắc Lắc, Đồng Nai, Thanh Hóa, Quảng Nam. Trong năm 2022, Quảng Nam đứng đầu trong năm tỉnh đạt hiệu quả xử lý các báo cáo về vi phạm buôn bán, tiêu thụ ĐVHD với tỉ lệ lên đến 84,6%. Bên cạnh đó, tỉnh này có kết quả xử lý thành công các vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống đạt 90%. 1.172 cá thể ĐVHD chủ yếu là chim hoang dã đã được thu giữ hoặc chuyển giao cho nhà nước trong năm 2022.

Mặt khác, tỷ lệ phản hồi số lượng vụ việc về vi phạm bảo vệ ĐVHD chuyển giao đến cơ quan chức năng và nhận được kết quả từ cơ quan tiếp nhận của các địa phương như Đồng Nai, Gia Lai, Quảng Nam, Thanh Hóa, Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ luôn đạt mức 100%. Trong số 37 trường hợp do người dân thông báo, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã xử lý thành công khoảng 54% tổng số các vụ việc và xử lý thành công khoảng 60% các vụ việc liên quan đến ĐVHD còn sống.

Báo cáo cũng đánh giá hiệu quả công tác xử lý tại các địa phương ghi nhận số lượng thông tin vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo nhiều nhất. Trong đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai và Đắk Lắk cũng rất đáng được ghi nhận vì những nỗ lực trong công tác thực thi pháp luật về bảo vệ ĐVHD.

Hai thành phố lớn khó xử lý triệt để

Bên cạnh ghi nhận hiệu quả tích cực trong công tác xử lý vi phạm về ĐVHD trên cả nước, đại diện ENV cho biết tình trạng buôn bán ĐVHD tại các thành phố lớn, điển hình là TP.HCM và Hà Nội ngày càng diễn ra phức tạp và đáng báo động.

Việc buôn bán và tiêu thụ ĐVHD đã góp phần đáng kể vào việc suy thoái và tuyệt chủng của nhiều loại vật nuôi quý hiếm trên lãnh thổ Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội ghi nhận số lượng vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo nhiều nhất trên cả nước và do đó các cơ quan chức năng cũng phải đối diện với khối lượng công việc lớn nhất.

Trong năm 2022, các cơ quan chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ xử lý thành công 16,9% các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo và tỷ lệ xử lý thành công các vụ liên quan đến ĐVHD còn sống cũng chỉ đạt 18,1%. Các tỷ lệ này tại Hà Nội lần lượt là 28,3% và 32,8%.

Theo ghi nhận của ENV, 83% các vụ việc liên quan đến ĐVHD do người dân thông báo tới cơ quan chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh đều không được xử lý thành công.

Ghi nhận số lượng lớn các thông tin vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo (444 vụ trong năm 2022), chiếm gần 40% tổng số vụ việc liên quan đến ĐVHD do người dân thông báo trên cả nước, hiệu quả công tác xử lý tại TP.HCM cũng thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước.

“Một điểm đáng chú ý trong công tác xử lý các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo trong năm 2022 là tình trạng bán rong rùa và ĐVHD trên địa bàn TP.HCM vẫn chưa được giải quyết hiệu quả. ENV hầu như không ghi nhận được thành công của các cơ quan chức năng tại TP.HCM khi xử lý 447 trường hợp bán rong rùa và ĐVHD trên địa bàn trong năm 2022” – bà Bùi Thị Hà lưu ý về tình trạng rao bán ĐVHD công khai tại TP.HCM.

ENV kêu gọi các cơ quan chức năng trên cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng sẽ tập trung nỗ lực hơn nữa và phấn đấu đạt tỉ lệ xử lý thành công các vụ việc về ĐVHD do người dân thông báo trong năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ghi nhận có gần 1800 trường hợp báo cáo về buôn bán động vật hoang dã, trong đó có hơn 1.000 vụ việc được phát hiện trên mạng xã hội. Bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc phụ trách chương trình truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng cho biết: “Các đối tượng buôn bán trái phép ĐVHD có tổ chức mạng lưới phức tạp, từ việc săn bắt, vận chuyển đến tiêu thụ, họ mua và bán các loài động vật quý hiếm bất chấp phạm pháp và nhân đạo”.

QUỐC HƯƠNG