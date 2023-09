TKV đạt lợi nhuận bình quân 5.900 tỉ đồng/năm, nộp NSNN 19.400 tỉ đồng/năm

(PLO)- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt tổng lợi nhuận lũy kế giai đoạn 2018-2022 hơn 29.400 tỉ đồng, bình quân gần 5.900 tỉ đồng/năm.

TKV cho biết, dù đối mặt với không ít khó khăn, thử thách khi đại dịch COVID-19 hoành hành kéo dài, cùng với những tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, biến động giá cả thị trường vật tư, xuất nhập khẩu… song TKV đã bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư, báo cáo tài chính các năm đều có lãi, bảo đảm quy định về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức an toàn, thấp hơn giới hạn quy định của Nhà nước, hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2018-2022.

Doanh thu toàn tập đoàn đầu nhiệm kỳ (năm 2018) là 125.700 tỉ đồng; năm 2022 là 170.700 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 45.000 tỉ đồng tương ứng tăng 35,8% so với năm 2018.

Nhu cầu than trong nước tăng cao, giá than nhập khẩu liên tục tăng và ở mức kỷ lục trong năm 2022.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn lũy kế 5 năm (2018-2022) là 707.000 tỉ đồng, đạt bình quân 141.400 tỉ đồng/ năm. Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn năm 2018 đạt xấp xỉ 5.000 tỉ đồng; Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt xấp xỉ 10.400 tỉ đồng, tăng gần 5.400 tỉ đồng tương ứng tăng 108%. Năm 2022 được đánh giá là một năm thành công nhất từ trước tới nay, sản xuất kinh doanh tăng trưởng với doanh thu đạt cao nhất kể từ khi thành lập; lợi nhuận vượt kế hoạch giao.

Tổng lợi nhuận lũy kế toàn tập đoàn trong năm 2018-2022 hơn 29.400 tỉ đồng, đạt bình quân gần 5.900 tỉ đồng/ năm. Vốn chủ sở hữu (VCSH) toàn tập đoàn liên tục được bảo toàn và phát triển qua từng năm, hệ số bảo toàn vốn của Tập đoàn các năm đều lớn hơn 1,0 lần. Trong đó VCSH năm 2022 hơn 47.000 tỉ đồng, tăng hơn 6.600 tỉ đồng tương ứng tăng 16,5% so với năm 2018. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu năm 2022 là 1,47 lần; giảm 0,64 lần so với năm 2018, thấp hơn nhiều so với quy định là ≤ 3,0 lần.

TKV đã thiết lập hạn mức ngắn hạn với nhiều ngân hàng để chủ động trong việc thu xếp vốn. Hoạt động thu xếp vốn dài hạn cũng đã đảm bảo đủ cân đối nguồn vốn đáp ứng được nhu cầu đầu tư phát triển của TKV thông qua các Hợp đồng tín dụng ký với các Ngân hàng trong và ngoài nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trò chuyện cùng cán bộ, người lao động TKV.

Công tác quản trị nợ vay luôn được TKV chú trọng và đã tận dụng tốt các cơ hội thị trường để huy động vốn. Chi phí sử dụng vốn của TKV luôn ở mức ưu đãi hơn so với mặt bằng chung trên thị trường, đặc biệt chi phí vay ngắn hạn của Công ty mẹ TKV luôn ở mức rất cạnh tranh, thường thấp hơn mặt bằng từ 1,5%-2,0%/năm. Trong những năm qua, TKV thường xuyên cân đối hiệu quả dòng tiền để trả trước nợ dài hạn đến hạn trả và giảm dư nợ tín dụng ngắn hạn, đặc biệt đến cuối năm 2022 Công ty mẹ TKV đã không còn số dư vay ngắn hạn tại các tổ chức tín dụng. Nợ vay giảm tiết kiệm được chi phí sử dụng vốn vay, góp phần làm tăng hiệu quả SXKD chung của tập đoàn.

Năm 2022, TKV nộp ngân sách Nhà nước (NSNN) hơn 21.500 tỉ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng tương ứng tăng 31,5% so với năm 2018. Tổng số nộp NSNN toàn tập đoàn lũy kế 5 năm đạt gần 97.000 tỉ đồng, đạt bình quân xấp xỉ 19.400 tỉ đồng/năm. Tập đoàn luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ với NSNN, không để xảy ra tình trạng chậm nộp hay phát sinh nợ quá hạn.

Với những kết quả trên, có thể thấy trong giai đoạn 2018-2022 mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình SXKD của TKV đã tăng trưởng và đạt kết quả cao, các hệ số tài chính của Tập đoàn trong giai đoạn này cũng được cải thiện qua từng năm và duy trì trong phạm vi an toàn cho phép; công tác quản lý nợ phát huy hiệu quả; tính thanh khoản của tập đoàn luôn ở mức cao, khả năng tự chủ về tài chính tăng lên rõ rệt.

Với vai trò là tập đoàn kinh tế trụ cột của đất nước về năng lượng, là công cụ điều tiết vĩ mô của Chính phủ, trong 5 năm gần đây, TKV đã phát triển một cách bền vững, luôn đảm bảo vai trò cung ứng năng lượng cho các ngành sản xuất trọng điểm, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

MINH NGHĨA