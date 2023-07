TKV cung ứng trên 21 triệu tấn than cho điện, tăng 16%

(PLO)- 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã cung cấp ra thị trường 25,3 triệu tấn than, bằng 54% kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 11-7 tại Quảng Ninh, TKV tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2023. Theo đó, 6 tháng qua, TKV đã cung cấp ra thị trường 25,3 triệu tấn, đạt 56% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, TKV đã cung ứng trên 21,16 triệu tấn than cho hộ điện, tăng 16% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 3 triệu tấn. TKV được Thủ tướng Chính phủ biểu dương vì nỗ lực sản xuất than cho ngành điện, nhất là trong đợt cao điểm nắng nóng vừa qua. Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 87.000 tỉ đồng, đạt 51,6% kế hoạch năm, bằng 107% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận 6 tháng năm 2023 dự kiến trên 3.000 tỉ đồng, đạt 60% kế hoạch năm và bằng 150% so với cùng kỳ. TKV nộp vào ngân sách Nhà nước 17.600 tỉ đồng, bằng 86% so với kế hoạch và bằng 146% so với cùng kỳ, tăng 8.000 tỉ đồng so với cùng kỳ, góp phần tăng GDP của cả nước. Thu nhập của người lao động không ngừng cải thiện, tiền lương bình quân 16,1 triệu đồng/người-tháng, bằng 108% kế hoạch và bằng 112% so với cùng kỳ; trong đó sản xuất than 16,7 triệu đồng/người-tháng, bằng 108% kế hoạch; Trong quý III, TKV đặt mục tiêu chủ động ứng phó với điều kiện thời tiết mùa mưa bão, phấn đấu sản xuất tiêu thụ các sản phẩm than, khoáng sản, hóa chất, điện thương phẩm ở mức cao nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo hợp đồng đã ký kết. MINH NGHĨA