TKV: Kỳ tích cứu hộ hai công nhân mắc kẹt trong hầm lò

(PLO)- Công ty CP Than Vàng Danh (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV) vừa lập một kỳ tích khi đã cứu hộ thành công hai công nhân bị mắc kẹt trong lò sau sự cố tụt đổ lò, ngày 15-4.

Sự cố lúc gần nửa đêm

Chúng tôi gặp hai công nhân được cứu hộ thành công và đang được nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe ở Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (Uông Bí, Quảng Ninh). Thợ lò Bùi Tất Tuyên, một trong 2 công nhân trong sự cố cho biết, ngày 15-4, những thợ lò của Phân xưởng Khai thác 4, Công ty CP Than Vàng Danh bắt tay vào sản xuất Ca 2 bình thường như mọi ngày.

Các công nhân Bùi Tất Tuyên, Phạm Công Nhiên đều là thợ lò khai thác bậc 4/5 và công nhân La Văn Hưng được phân công làm nhiệm vụ khấu than. Vào đầu ca, các công nhân đều kiểm tra vị trí sản xuất, chèn lò, củng cố lò và không thấy có điều gì bất thường mới tiến hành công việc.

Thợ lò Tuyên và Nhiên làm ở vị trí buồng khấu để lấy than, còn công nhân Hưng làm nhiệm vụ “tiêu than” phía dưới. Được khoảng hơn 1,2 tiếng làm việc, vào lúc 20 giờ 30 phút thì 2 thợ lò phát hiện thấy tiếng động khác lạ và sau đó là một lượng đất đá lớn từ trên đổ sụp xuống gây tiếng động mạnh và bụi mù mịt.

Thợ lò Tuyên kể lại: “Anh em thấy lò bị tụt đổ thì theo bản năng chạy ra khỏi những vị trí bị tụt đổ gây nguy hiểm nhưng do lượng đất đá, than tụt đổ xuống nhiều đã bịt kín tiết diện đường lò. Nhìn xuống dưới, lượng đất đá, than, gỗ đã đổ sập bị kín đường lò không còn đường để chạy ra vị trí an toàn nên Tuyên và Nhiên phải quay lại phía trên lò thượng.

Tìm thấy một vị trí phía trên khá ổn định nhưng cũng chỉ đủ cho 2 anh em trú tạm để cầm cự tìm lối thoát và đợi lực lượng cứu hộ. Lúc này, biết là bị mắc kẹt trong lò khi xung quanh đều là đất đá và đường lò đã bị sụt đổ bịt kín nên cũng rất hoang mang và lo sợ. Khu vực ngồi chật hẹp, do áp lực lò bị nén nên hai anh em chỉ ngồi mà không thể đứng lên được. Ánh sáng nhờ vào 2 đèn lò trên mũ, việc đầu tiên là cắt ống khí của máy khoan khí nén để lấy không khí từ Trạm khí nén từ bên ngoài vào (nhờ đó mà duy trì được không khí để thở) đồng thời 2 thợ lò tìm cách củng cố khu vực ngồi cho chắc chắn hơn…”

Khi được hỏi: “Bị mắc kẹt trong lò gần 15 tiếng như vậy thì các anh có suy nghĩ gì, có nghĩ đến tình huống xấu nhất không?”, anh Tuyên cho biết, ban đầu hai anh em cũng rất lo sợ và cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra do lò tiếp tục bị tụt đổ, do thiếu khí…

Hai anh em đã cùng nắm tay nhau và bảo: “Nếu còn sống trở về thì sẽ kết nghĩa anh em, còn nếu một người trở về được thì sẽ có trách nhiệm thăm nom vợ con người kia… Cầm cự nhiều tiếng trong lò sâu, hai anh em luôn vững tin sẽ được đồng đội đến kịp để giải cứu. Lúc đó cũng không còn cảm giác đói, khi khát thì uống nước ở 2 bình tông mang theo nhưng phải dè sẻn và đã nghĩ đến việc hết nước thì sẽ phải tích nước tiểu để uống…”.

Hiện tại, sức khỏe của hai công nhân đã ổn định, nói chuyện vui vẻ với mọi người. Thợ lò Phạm Công Nhiên nói: “Khi ra cửa lò, chỉ nghĩ mình còn sống là tốt rồi, còn người là còn tất cả, niềm vui thật trọn vẹn khi ngày 16-4 là ngày đầy tháng của con trai thứ 2 của vợ chồng em. Sau khi ổn định, chúng em lại trở lại làm việc, gắn bó với Than Vàng Danh, bởi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của chúng em”.

Cứu hộ thần tốc và niềm vui chiến thắng

Khi sự cố xảy ra, Phân xưởng Khai thác 4 đã triển khai các biện pháp tại chỗ và phối hợp với các phân xưởng khác ứng cứu… Tuy nhiên, việc giải cứu gặp rất nhiều khó khăn, do vị trí xảy ra sự cố có đường lò dốc, điều kiện địa chất khá phức tạp, diện đường lò hẹp, lượng đất đá, than, gỗ bị tụt đổ lớn.

Trước khó khăn đó, Công ty CP Than Vàng Danh đã kịp thời huy động tổng lực các lực lượng và phương tiện hiện có theo phương châm "4 tại chỗ"; cho luồn ngay 1 ống thống khí từ ngoài vào vị trí tụt lở để 2 công nhân có không khí để thở; phối hợp với Đội cứu hộ Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức cứu hộ, lắp bổ sung hệ khí nén, búa căn, vận chuyển vật tư cần thiết tại hiện trường.

Đồng thời, đưa ra biện pháp “Đào lò men” khẩn trương mở đường lò men song song với đường lò bị sự cố để tiếp cận với vị trí 2 công nhân bị mắc kẹt. Các thợ lò tinh nhuệ cùng lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng mở đường lò, thay nhau làm việc không ngừng nghỉ, chỉ với một suy nghĩ làm sao cứu được đồng đội nhanh nhất.

Quá trình cứu hộ trong điều kiện đào lò men hoàn toàn thủ công vì không sử dụng được nổ mìn và phải thận trọng để tránh bị tụt đổ tiếp và ảnh hưởng đến nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 16-4, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 2 công nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt trong niềm vui mừng tột bậc của các lãnh đạo, của đồng đội và gia đình sau thời gian căng thẳng dõi theo, mong chờ.

