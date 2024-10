63 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG PCCC&CNCH (4-10-1961) 23 NĂM NGÀY TOÀN DÂN PCCC (4-10-2001) Tổ liên gia PCCC ở TP.HCM ngăn chặn kịp thời tai nạn cháy, nổ 04/10/2024 06:07

(PL)- Các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP.HCM đã nhanh chóng tiếp cận đám cháy, dập lửa, cứu người giảm thấp nhất thiệt hại do cháy gây ra.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM thông tin, đến nay đã đưa vào hoạt động 2.587 tổ liên gia an toàn về PCCC và 2.763 điểm chữa cháy công cộng.

Lực lượng tại chỗ mau chóng dập lửa, cứu người

Theo ghi nhận của PLO, chiều ngày 10-4, khói lửa bùng lên từ căn nhà hẻm đường số 51, phường 14, quận Gò Vấp.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, kêu cứu, tổ liên gia PCCC của khu phố 7, phường 14 nhanh chóng huy động phương tiện, nhân lực tại chỗ tiếp cận, khống chế khói lửa trong ít phút.

Tổ liên gia trên địa bàn phường 14, quận Gò Vấp đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế đám cháy kịp thời. Ảnh: HT

Cảnh sát cũng nhanh chóng có mặt ở hiện trường, phối hợp đưa một nạn nhân mắc kẹt là ông VVT (71 tuổi, cha ruột chủ nhà) thoát ra ngoài an toàn.

Theo PC07, tổ liên gia PCCC trên địa bàn quận Gò Vấp đã nhanh chóng dập tắt đám cháy ngay từ khi phát sinh, giảm thấp nhất thiệt hại do được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời, đám cháy chỉ gây thiệt hại trên diện tích khoảng 2m2 là gác xép của căn nhà chứa đồ giấy, quạt cũ, ước tính thành tiền khoảng 300.000 đồng.

Cảnh sát sau đó có mặt, đưa một người mắc kẹt ra ngoài. Ảnh: HT

Trước đó, hồi tháng 7-2023, người dân ở hẻm 99 đường TA16 (phường Thới An, quận 12) nghe tiếng kêu cứu dồn dập.

Lúc này, bà Phạm Thị Thu Thảo ra xem, thấy khói lửa bốc ra từ căn nhà ông Nguyễn Phi Hùng – hàng xóm. Hiện trường lúc này, lửa cháy phía dưới, phía trên gia đình ông Hùng mắc kẹt kêu cứu, bà Thảo liền báo cho em trai là ông Phạm Trường Hận nhanh chóng cứu người.

Không chậm trễ, ông Hận chạy ra hẻm, cùng ông Trần Ngọc Quý, ông Cao Thành An và nhiều người dân xung quanh hỗ trợ khống chế ngọn lửa, cứu người.

Tình hình lúc này rất căng thẳng vì hẻm nhỏ, đám cháy ở tầng trệt, ba người mắc kẹt ở tầng một do căn nhà bị bịt kín (kiểu chuồng cọp) các lối thoát nạn không thể thoát ra được.

Trước đó, người dân trên địa bàn phường Thới An khi phát hiện cháy đã phá chuồng cọp, cứu người. Ảnh: HT

“Để cứu người, ông Quý tìm máy cưa sắt cùng tôi, ông An và ông Tuyến dùng búa, xà beng leo qua nhà bên cạnh để cưa và tháo dỡ song sắt” – ông Hận nhớ lại.

Sau ít phút, rào chắn đã phá được khoảng nhỏ đủ để người lọt qua, ông Hận và năm người người hàng xóm đã lần lượt đưa ba nạn nhân trong căn nhà thoát khỏi đám lửa bốc cao, khói đen mù mịt.

PC07 ghi nhận, trong một khoảng thời gian rất ngắn, những người trong hẻm nỗ lực phá rào chắn, trực tiếp cứu ba người thoát khỏi đám cháy an toàn.

Cảnh sát sau đó có mặt, khống chế đám cháy, không để lan rộng. Ảnh: HT

Thời điểm này, nhiều người dân ở gần cũng kéo vòi, sử dụng dụng cụ chữa cháy của gia đình dập lửa, cùng lúc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận 12 cũng tới hiện trường tham gia dập lửa.

Đáng ghi nhận, người dân tại chỗ đã cứu được ba người ra khỏi đám cháy an toàn tính mạng, không ai bị thương, gồm: Ông Nguyễn Phi Hùng (chủ nhà), bà Trần Thị Kim Quyên, vợ ông Hùng, cháu bé Nguyễn An Na, con của ông Hùng, bà Quyên.

Theo PC07, trong vụ cháy này nhiều người gan dạ, dũng cảm, mưu trí không nề hà khó khăn tìm mọi cách cứu người, dù căn nhà bị khóa cửa bên trong, đám cháy bịt lối thoát nạn duy nhất tại tầng trệt, lối thoát nạn ở tầng 1 bị bịt kín bởi khung sắt.

Ngăn chặn các vụ cháy từ sớm

Từ những vụ cháy trên, đại tá Huỳnh Quang Tâm khái quát, mô hình tổ liên gia an toàn PCCC là một mô hình hoạt động theo hình thức tự quản của cộng đồng, có sự phối hợp của chính quyền địa phương và lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Các tổ liên gia có nhiệm vụ phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây cháy, nổ; tổ chức chữa cháy ban đầu khi có cháy.

Các tổ liên gia trên địa bàn quận 12 tham gia thi các nội dung về PCCC. Ảnh: NT

Theo đó, PC07 đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tham mưu cho UBND cùng cấp vận động nhân dân trên địa bàn đăng ký xây dựng 4.436 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 4.659 điểm chữa cháy công cộng.

Đến nay, trên địa bàn thành phố đã lựa chọn, xây dựng hoàn thành đưa vào hoạt động 2.587 tổ liên gia an toàn về PCCC và 2.763 điểm chữa cháy công cộng.

“Để phát huy hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC. Song song đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ liên gia, đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ liên gia với chính quyền địa phương và lực lượng PCCC chuyên nghiệp” – đại tá Tâm đề xuất.

PC07 nhận thấy các tổ liên gia an toàn PCCC đã trực tiếp phát hiện và tổ chức công tác chữa cháy ban đầu trên 10 vụ cháy trên địa bàn TP, qua đó ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây cháy, nổ; tổ chức chữa cháy ban đầu có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng PC07 cho biết, các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: NT

Trưởng phòng PC07 đánh giá, mô hình tổ liên gia an toàn PCCC là mô hình mới, hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân về công tác PCCC. Qua đó, đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ cháy, nổ, tổ chức chữa cháy ban đầu có hiệu quả khi có cháy.