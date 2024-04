Toàn cảnh vụ ông Lê Tùng Vân và những lùm xùm tại Tịnh thất Bồng Lai đến hiện tại 20/04/2024 15:38

(PLO)- Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, đến nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố ba vụ án về 3 tội, trong đó có tội loạn luân.

Sau một thời gian dài điều tra, xác minh, hôm qua (19-4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra làm rõ về tội loạn luân.

Đây là vụ án đã kéo dài nhiều năm và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Ban đầu, cơ quan công an đã khởi tố về ba tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, trên cơ sở tài liệu, chứng cứ có được, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố, truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (Điều 331 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung 2017).

Bị can Lê Tùng Vân.

Bắt nguồn từ đâu?

Khởi điểm của sự việc, tối 24-10-2019, một nhóm người kéo đến nơi ở của bà Cao Thị Cúc (SN 1960, tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai", "Thiềm am bên bờ vũ trụ") ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa lục soát tìm con gái là Võ Thị Diễm My và hai bên xảy ra xô xát.

Vụ việc sau đó đã được các cơ quan chức năng theo dõi, vào cuộc điều tra.

Đến đầu tháng 1-2022, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân... và xem xét, củng cố để khởi tố về tội loạn luân.

Ngoài ông Vân thì Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) cũng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Vụ án sau đó được chuyển cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An điều tra theo thẩm quyền.

Đến tháng 5-2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (chủ khu đất, nơi tự xưng là “Tịnh thất Bồng Lai”, “Thiền am bên bờ vũ trụ”). Bà Cúc cũng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an cũng đã thông báo truy tìm đối với Võ Thị Diễm My (sinh năm 1999) để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Cũng trong tháng 5-2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Lê Tùng Vân tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hồi tháng 7-2022.

Vai trò của Lê Tùng Vân

Đến tháng 6-2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai" và VKSND tỉnh Long An truy tố sáu bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc về cùng tội danh nêu trên.

Về tội danh này, cơ quan chức năng xác định, năm 2015, ông Lê Tùng Vân, bà Lê Thu Vân (em gái ông Vân) và một số người khác chuyển từ quận 6, TP.HCM về nhà bà Cao Thị Cúc ở huyện Đức Hòa. Bị can Lê Tùng Vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên Tịnh thất Bồng Lai. Vì không được công nhận nên ông Vân đổi tên thành "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Ông Vân đã phân công nhiệm vụ cho các bị can viết kịch bản, tập hát… và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt, hành động nơi đây.

Từ 2019 đến 2021, Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc, Lê Thu Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên, Trùng Dương, đã lợi dụng hình thức tôn giáo, thông tin sai sự thật, bịa đặt... để đăng tải 5 video clip, 1 bài viết... trên Facebook và Youtube có nội dung xúc phạm Phật giáo, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông Nhật Từ, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Cả sáu bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên. Riêng bị can Trùng Dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải...

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đọc quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về tội loạn luân. Ảnh: CA

Đến 21-7-2022, xử sơ thẩm, TAND huyện Đức Hòa phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Xử phúc thẩm, tòa đã giữ nguyên bản án nêu trên.

Các bị cáo trong vụ án " Tịnh thất Bồng Lai" bị tuyên phạt từ ba đến năm năm tù tại phiên sơ thẩm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm

Đáng chú ý, cuối tháng 7-2022, Cơ quan ANĐT tỉnh Long An đã quyết định tạm đình chỉ điều tra hai hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng hơn 2 tháng sau, đơn vị này đã ra quyết định phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13-10, Cơ quan ANĐT ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 BLHS 2015; đồng thời ra thông báo tìm những bị hại trong vụ án xảy ra tại đây.

Riêng tin báo về tội phạm loạn luân, thời điểm đó, Cơ quan ANĐT vẫn chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân, ngày 24-9-2022, Cơ quan ANĐT đã ra Quyết định trưng cầu giám định ADN với 27 người (17 mẫu người lớn, 10 mẫu trẻ em) tại Tịnh thất Bồng Lai. Đến ngày 7-10-2022, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đã có kết luận giám định 5342/KL-KTHS.

Đến nay, công an có đủ căn cứ và đã khởi tố bị can Vân thêm tội loạn luân.

Cũng liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Long An vẫn đang truy tìm ba luật sư Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi), Đào Kim Lân (56 tuổi) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm.

Ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Việc truy tìm này được thực hiện từ giữa năm 2023 nhưng đến nay chưa có kết quả, ba người này vẫn chưa đến Công an Long An làm việc theo giấy triệu tập và không có lý do vắng mặt.

Theo thông báo của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, đơn vị này đã phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về ba người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.