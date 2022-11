Tòa bác kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và 5 bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai

(PLO)- HĐXX nhận định các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nên bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Chiều 3-11, TAND tỉnh Long An tuyên án phúc thẩm vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm. Cụ thể, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân năm năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo bốn năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên ba năm sáu tháng tù và Cao Thị Cúc ba năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

HĐXX nhận định các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nên không có căn cứ để chấp nhận. Do đó cần giữ nguyên án sơ thẩm, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe.

Tại phiên tòa ngày 3-11, bị cáo Lê Tùng Vân tiếp tục vắng mặt vì lý do sức khỏe. Luật sư bào chữa cho rằng đơn kháng cáo kêu oan của ông Vân nêu rõ: “Tôi không xúc phạm Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa... Tôi yêu cầu tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên tôi và các đệ tử của tôi vô tội, trả tự do cho các đệ tử của tôi, đình chỉ vụ án”.

Đây cũng là lời đề nghị của các bị cáo trong phần bào chữa của mình. Các luật sư đề nghị HĐXX ghi nhận để qua đó xác định trong trường hợp này, vụ án đã vi phạm luật tố tụng, không đảm bảo việc xét xử, tuyên án đối với các bị cáo. Từ đó, luật sư cho rằng các bị cáo bị oan sai, đề nghị tòa tuyên không phạm tội và trả tự do cho các bị cáo.

Tuy nhiên, theo VKS, căn cứ vào hồ sơ, quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, nhận thấy các bị cáo đã có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử, sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ nhiều clip, nội dung chứa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm giáo lý Phật giáo, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An...

Các bị cáo đã sản xuất và đăng tải năm video và một bài viết trên mạng xã hội Facebook. Những người xuất hiện trong các video nêu trên đã được giám định và căn cứ vào lời khai của những người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan xác định là các bị cáo. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo không chấp nhận mà yêu cầu được tiếp tục tranh luận. Chủ tọa phiên tòa nhắc nhở các bị cáo nếu không nói lời sau cùng thì HĐXX sẽ vào nghị án vì đây không còn là phần tranh luận.

Bị cáo Hoàn Nguyên cho rằng mình bị oan, xin HĐXX xem xét để có bản án khách quan, công bằng. Còn bị cáo Nhị Nguyên thì yêu cầu thay đổi HĐXX. “Tôi không tranh luận được nên tôi yêu cầu thay đổi thành phần HĐXX. Tôi thấy không khách quan, những lời tranh luận tôi không được tranh luận, tất cả clip tôi không tham gia, tôi bị oan” - bị cáo này nói.

HĐXX sau đó đã vào nghị án và tuyên án như trên.

HUỲNH DU