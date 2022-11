Lập luận của VKS khi đề nghị bác kháng cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai

(PLO)- Đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

Ngày 2-11, TAND tỉnh Long An xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

Các bị cáo kêu oan, nói không phạm tội

Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt tại phiên xử. Người làm chứng Võ Thị Diễm My cũng không có mặt tại phiên tòa. Ngoài ra, nhiều bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng xin xét xử vắng mặt... Do đó, các luật sư đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng những người vắng mặt không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án nên đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên xử.

Tại tòa, các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên đều giữ nguyên kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không có tội, không thực hiện hành vi như án sơ thẩm nêu, đề nghị trả tự do.

Bị cáo Hoàn Nguyên cho rằng các chứng cứ thu thập của cơ quan điều tra đều không đúng, trong đó có các kết luận giám định. “Kể cả kết quả giám định cũng không đúng. Ở cơ quan điều tra, tôi bị các điều tra viên đánh và đe dọa” - bị cáo trình bày.

Xử sơ thẩm hồi tháng 7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên các bị cáo phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ông Vân bị phạt năm năm tù, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương cùng bị phạt bốn năm tù, Nhị Nguyên ba năm sáu tháng tù, Cao Thị Cúc ba năm tù.

Cả sáu bị cáo trong vụ án đều kháng cáo kêu oan, cho rằng không phạm tội. Trong đó, ông Vân cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Ông không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ, không xâm phạm lợi ích của Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nào...

Gia đình không biết Diễm My đang ở đâu Trả lời câu hỏi của luật sư về tung tích của chị Võ Thị Diễm My, mẹ của Diễm My cho biết sau hơn hai năm mất tích, hiện gia đình không biết tung tích, sức khỏe, tính mạng của con mình ở đâu. Đồng thời, họ đã nhờ sự hỗ trợ của cơ quan Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An để truy tìm tung tích. “Sau buổi làm việc tại Công an huyện Đức Hòa, gia đình tôi đưa con về nhưng con ở nhà được khoảng sáu tháng thì lại bỏ đi” - mẹ của Diễm My thông tin.

VKS đề nghị tuyên y án sơ thẩm

Tại tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo chỉ ra nhiều điểm vi phạm về tố tụng như xung đột tư cách tham gia tố tụng của Công an huyện Đức Hòa. Cụ thể: Vừa là bị hại vừa là cơ quan điều tra trong vụ án, mãi đến ngày 21-2-2022 thì VKSND huyện Đức Hòa mới chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh để giải quyết tiếp. Ngoài ra, Sở TT&TT cũng có xung đột về lợi ích, vừa là cơ quan tố giác tội phạm vừa là cơ quan giám định tư pháp…

Đại diện VKSND tỉnh Long An cho biết căn cứ vào hồ sơ, quá trình điều tra và xét hỏi tại tòa, xét thấy các bị cáo đã có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử, sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ nhiều clip, nội dung chứa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xúc phạm giáo lý Phật giáo, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An...

Các bị cáo đã sản xuất và đăng tải năm video và một bài viết trên mạng xã hội Facebook. Những người xuất hiện trong các video nêu trên đã được giám định và căn cứ vào lời khai của những người làm chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan xác định là các bị cáo.

Theo VKS, có đủ căn cứ để xác định Lê Tùng Vân cùng đồng phạm phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

“Các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được tài liệu, tình tiết mới nên không có cơ sở để chấp nhận. Do đó, đề nghị HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm” - đại diện VKS nêu quan điểm.

Đúng 20 giờ 30, chủ tọa phiên tòa tuyên bố tạm ngưng, sáng 3-11 tiếp tục xét xử.•

Khởi tố vụ án lừa đảo, xem xét tội loạn luân Ngày 13-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An). Từ ngày 12-9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại đây. Để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm, ngày 24-9, cơ quan điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN. Riêng tin báo về tội phạm loạn luân, cơ quan điều tra đang chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét, giải quyết.

HUỲNH DU - HỮU ĐĂNG