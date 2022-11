Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Các bị cáo không ai chịu nói lời sau cùng

(PLO)- Theo các luật sư, phải chỉ định người bào chữa trong một số trường hợp quy định tại điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự như bị can, bị cáo về tội mà BLHS quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình...

02/11/2022 08:39

(PLO)- An ninh thắt chặt tại khu vực bên ngoài TAND tỉnh Long An, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khi đến tòa đều phải kiểm tra an ninh.