Tội trạng không có gì ghê gớm nhưng phải trốn truy nã suốt 29 năm 02/04/2024 14:43

Sáng 2-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn Cường (60 tuổi, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa) một năm sáu tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và một năm tù về tội trốn khỏi nơi giam. Cường phải chấp hành hình phạt chung là hai năm sáu tháng tù.

Theo bản án phúc thẩm, khoảng 17 giờ ngày 30-8-1994, Cường gặp anh H đang đi xe đạp trên quốc lộ 1 đoạn qua TP Tuy Hòa. Do có mâu thuẫn từ trước nên Cường chặn xe, chửi bới, hù dọa khiến anh H sợ nên bỏ chạy.

Cường cầm côn nhị khúc thủ sẵn, đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại đập phá xe đạp của nạn nhân.

Nguyễn Văn Cường - người trốn truy nã 29 năm - tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: THẾ MINH

Nhận tin báo, công an đến hiện trường thì Cường bỏ lại hung khí trốn thoát. Đến ngày 14-10-1994, Cường bị Công an TP Tuy Hoà bắt theo lệnh truy nã và tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Hòa về tội gây rối trật tự công cộng.

Đến sáng 24-10-1994, Cường được trích xuất ra để làm việc, sau đó lợi dụng sơ hở đã chui qua cửa sổ phòng làm việc bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ.

Sau khi trốn thoát, Cường đổi nhiều tên, như Trần Thanh Liêm (ngụ Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lẩn trốn ở nhiều địa phương và đổi nhiều tên khác nhau. Đến ngày 8-9-2023, Cường bắt khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.