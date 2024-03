Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 3,7 triệu 29/03/2024 19:40

(PLO)- Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 3,7 triệu đồng.

Chiều 29-3, Công an huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ĐQH (16 tuổi, ngụ trú xã An Phú, TP Tuy Hòa) số tiền 3,7 triệu đồng về hành vi dùng chân điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

H bị công an mời lên làm việc sau khi lái xe máy bằng chân. Ảnh: HH

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một thiếu niên không đội nón bảo hiểm, dùng chân lái xe máy chạy trên đường ĐT649 đoạn qua xã An Chấn, huyện Tuy An. Clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tuy An vào cuộc, xác định người lái xe bằng chân là H nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, H thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết không tái phạm.