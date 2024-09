Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sớm xây dựng lại cầu Phong Châu bị sập ở Phú Thọ 12/09/2024 21:56

Chiều tối 12-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt, bão tại tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, tỉnh Phú Thọ có báo cáo nhanh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Theo đó, ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ từ 7 đến 11-9 đã làm 2 người chết, 7 người bị thương và 9 người mất tích. Có tổng số 417 nhà dân bị hư hỏng do cây đổ, tốc mái; 4 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất (tại huyện Đoan Hùng); phải di dời khẩn cấp 7.015 hộ dân do ngập lụt, sạt lở đất…

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Về giao thông, sạt lở khoảng 26.500m3 đất trên các tuyến đường giao thông; sập trôi trụ T7 và hai nhịp cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C... Qua thống kê sơ bộ, tổng giá trị thiệt hại đến thời điểm hiện tại ước tính trên 250 tỉ đồng (chưa bao gồm thiệt hại do sập cầu Phong Châu).

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bão số 3 là cơn bão rất đặc biệt, là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong vòng 30 năm qua. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa; hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân mất do bão lũ; gửi lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão lũ trên địa bàn.

“Ưu tiên cao nhất đối với toàn bộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ là cứu dân, trong đó sức mạnh của lực lượng vũ trang là nòng cốt” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Phú Thọ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ cầu Phong Châu là tuyến giao thông huyết mạch không phải chỉ cho Phú Thọ mà cho cả các tỉnh xung quanh. Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu sẽ phải làm và hoàn thành sớm, khẩn trương khảo sát thiết kế, đánh giá cùng với địa phương và triển khai hoàn thành càng sớm càng tốt.

Đối với việc đầu tư nâng cấp đoạn đê xung yếu chắn sóng tại sông Thao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần nghiên cứu và đưa vào triển khai thực hiện các công trình có sức chịu đựng cao trước bão lũ thiên tai, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi quà tặng tỉnh Phú Thọ; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao số tiền 30 tỉ đồng ủng hộ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả do bão số 3.