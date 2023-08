Tổng Bí thư chủ trì Phiên họp 24 Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(PLO)- Lực lượng CSGT Long An kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp ô tô kinh doanh vận tải không chấp hành việc kiểm soát, có hành vi cản trở, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ.

(PLO)- Tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý do Cục trưởng chỉ huy, không quá năm Phó Cục trưởng.

15/08/2023 16:38

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức, làm Phó Giám đốc Công an TP.HCM.