Tổng công ty Điện lực TP.HCM ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương 200 triệu đồng

Chiều ngày 20-9, tại Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã có nhiều doanh nghiệp tới ủng hộ Quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc TP.HCM. Quỹ này nhằm chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ nhân dân tại các đảo ở khu vực Tây Nam năm 2022.

Trong đó, chỉ riêng chiều ngày 20-9, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã nhận hơn 5,2 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP.HCM. Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đóng góp 200 triệu đồng.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chia sẻ Thường trực Thành uỷ TP.HCM sắp tới sẽ có hành trình đến với các vùng đảo, vùng Tây Nam của Tổ quốc để thăm và làm việc các chiến sỹ đang làm việc ở nơi đây.

Để giữ được chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc, các chiến sỹ đã không ngừng chiến đấu, làm việc không ngừng làm việc ngày đêm. Và trách nhiệm của chúng ta là chia sẻ những khó khăn với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân ở nơi đây.

"Chuyến công tác sắp tới đây sẽ là chuyến công tác đặc biệt, một chuyến đi chuyên chở tình yêu thương từ người dân ra các đảo khu vực Tây Nam. Khi hay tin sắp tới có các chuyến đi này, nhiều đơn vị đã có nhiều hoạt động nhằm chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ và người dân ở biển Tây Nam.

Chúng tôi vô cùng cảm động, bởi đây chính là tình cảm và sự san sẻ của người dân TP với cán bộ chiến sỹ. Thông qua chuyến đi này chúng ta sẽ hiểu thêm được những khó khăn của cán bộ chiến sỹ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Tôi xin thay mặt trận trọng ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng của quý vị đối với những cán bộ, chiến sỹ đang làm việc ở khu vực biên giới Tây Nam của tổ quốc" - Bà Kim Yến cho biết.

Tại đây, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM trao tặng 200 triệu đồng để nhằm ủng hộ quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc.

Đại diện Tổng Công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trong đợt này EVNHCMC cũng đã ủng hộ cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" số tiền là 200 triệu đồng.

EVNHCMC mong muốn góp một phần nhỏ giúp cho cán bộ, chiến sĩ trên các tuyến biên giới an tâm bám địa bàn, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

