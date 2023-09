Tổng cục Hải quan có tân vụ phó 34 tuổi

Theo nguồn tin của PLO, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Lê Thăng, Trưởng phòng Tổng hợp, Cục Quản lý rủi ro, Tổng cục Hải quan giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Hải quan, kể từ ngày 1-10-2023.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên phải) trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng ông Trần Lê Thăng. Ảnh: Haiquanonline

Ông Trần Lê Thăng, sinh năm 1989, quê quán Nghệ An, có trình độ thạc sĩ, cao cấp lý luận chính trị. Ông Trần Lê Thăng từng công tác ở Sở Tư pháp Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Từ tháng 11-2015 đến 7-2017, ông Trần Lê Thăng là thư kí Bộ trưởng Bộ VHTT&DL, sau đó ông Thăng về làm việc tại Tổng cục Hải quan cho đến nay.

MINH TRÚC