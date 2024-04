Tổng thống Iran: Đã dạy Israel ‘bài học khó quên' 14/04/2024 20:43

Ngày 14-4, Tổng thống Iran - ông Ebrahim Raisi tuyên bố rằng các chiến binh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã dạy cho Israel "một bài học khó quên” với việc tấn công vào Israel, theo hãng thông tấn IRNA.

“Tối qua, những đứa con nhiệt thành và dũng cảm của IRGC, với sự hợp tác và phối hợp của tất cả đơn vị quốc phòng và chính trị trong nước, đã lật sang một trang mới trong lịch sử chính quyền Iran và dạy một bài học cho kẻ thù theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái [tức Israel]” - ông Raisi nói.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: AFP

Ông Raisi cho biết cuộc tấn công nằm trong khuôn khổ quyền "tự vệ chính đáng" của Iran nhằm đáp trả các hành động của Israel chống lại các mục tiêu và lợi ích của Iran, đặc biệt là cuộc tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Syria.

Tổng thống Iran nói rằng trong khoảng 10 ngày qua Iran nỗ lực thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế về những mối nguy hiểm chết người do sự không hành động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với “những vi phạm liên tục của chế độ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái".

“Nhưng thật không may, Hội đồng Bảo an, dưới ảnh hưởng của Mỹ và một số người ủng hộ chế độ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, đã không hoàn thành nhiệm vụ” - ông Raisi nói.

Tổng thống Raisi nhấn mạnh rằng "bất kỳ cuộc phiêu lưu mới nào chống lại lợi ích của Iran sẽ gặp phải phản ứng cứng rắn”.

“Nếu chế độ theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái hoặc những người ủng hộ thể hiện hành vi liều lĩnh, họ sẽ phải đối mặt phản ứng kiên quyết hơn nữa” - ông Raisi cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian cho biết Iran đã thông báo cho các nước láng giềng 72 giờ trước cuộc tấn công của nước này vào Israel, theo đài CNN.

Tuy nhiên, ông Amir-Abdollahian không nói rõ quốc gia nào đã được thông báo, trong khi những nước láng giềng Iran vẫn chưa lên tiếng xác nhận rằng họ đã được thông báo.