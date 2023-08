Top 10 người đẹp là ứng viên trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand Vietnam 2023 là ai?

(PLO)- Những thí sinh được dự đoán trở thành chủ nhân chiếc vương miện tại đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023 khiến nhiều fan sắc đẹp không khỏi hồi hộp.

Chỉ còn vài tiếng nữa, chủ nhân vương miện Miss Grand Vietnam – Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 sẽ chính thức lộ diện sau màn tranh tài của 44 thí sinh tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM)

Cùng PLO điểm qua 10 người đẹp được khán giả dự đoán sẽ trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand năm nay.

Lê Hoàng Phương (SBD 241)

Lê Hoàng Phương là gương mặt nhận được nhiều sự ủng hộ nhất tại Miss Grand năm 2023.

Là người đẹp có nhiều kinh nghiệm tại các đấu trường sắc đẹp, tại Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương được đánh giá cao về kỹ năng catwalk cuốn hút lẫn hình thể hoàn mỹ.

Người đẹp sinh năm 1995 góp mặt trong hầu hết các giải thưởng phụ tại cuộc thi. Tuy nhiên, điều khiến fan lo lắng chính là khả năng ngoại ngữ còn khá hạn chế của người đẹp Khánh Hòa.

Bùi Khánh Linh (SBD 388)

Được xem là đối thủ nặng ký của Lê Hoàng Phương, người đẹp Bùi Khánh Linh luôn cho thấy sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và khả năng trình diễn cuốn hút.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Bùi Khánh Linh đã từng tranh tài tại các cuộc thi sắc đẹp như Miss World Vietnam 2022 và 2023.

Trở lại Miss Grand Vietnam năm nay với tinh thần quyết tâm, Bùi Khánh linh cho biết mình liên tục góp mặt tại các giải thưởng phụ như Top 16 Người đẹp Truyền cảm hứng, Top 5 Người đẹp Biển, Top 10 Thí sinh giới thiệu bản thân hay nhất và chiến thắng giải Thí sinh có làn da đẹp.

Nguyễn Thị Thùy Vi (SBD 116)

Nguyễn Thị Thùy Vi sinh năm 2000, tại Trà Vinh.

Trở lại lần thứ 2, qua 2 đêm thi trang phục dân tộc và chung khảo, người đẹp sinh năm 2000 đã cho thấy sự bứt phá khi liên tục thể hiện những màn trình diễn tự tin cùng nhan sắc ngọt ngào.

Mới đây nhất, Nguyễn Thị Thùy Vi đã trở thành thí sinh được bình chọn nhiều nhất lọt top 5 Best in Swimsuit. Do đó, cô nhận đặc quyền từ BTC khi được thực hiện một bộ ảnh riêng cùng Đoàn Thiên Ân , đương kim Miss Grand Vietnam 2022.

Nguyễn Vĩnh Hà Phương (SBD 003)

Sinh năm 2003 tại TP.HCM, Nguyễn Vĩnh Hà Phương hiện là thí sinh trong top nhỏ tuổi của cuộc thi.

Hà Phương được khán giả nhớ và nhắc đến nhiều sau phần thi hô tên bằng opera trong đêm chung khảo hôm 23-8. Đại diện của TP.HCM từng tham gia Miss World Vietnam 2022.

Ở hai hạng mục Người đẹp Truyền cảm hứng và Thí sinh có làn da đẹp nhất, Hà Phương lần lượt lọt Top 16 và Top 4.

Bùi Thị Thanh Thuỷ (SBD 011)

Bùi Thị Thanh Thủy sinh năm 1997 tại Phú Yên.

Cô là gương mặt quen thuộc của fan sắc đẹp khi từng tham gia Miss Universe 2022.

Đặng Hoàng Tâm Như (SBD 211)

Đặng Hoàng Tâm Như là thí sinh gây chú tại Miss Grand Vietnam 2023 với thân hình nóng bỏng và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp.

Người đẹp từng lọt top 41 Miss Universe 2022. Trở lại với Miss Grand Vietnam 2023, Đặng Hoàng Tâm Như gặt hái nhiều thành tích phụ chỉ sau Lê Hoàng Phương.

Nguyễn Hồng Diễm (SBD 332)

Nguyễn Hồng Diễm là thí sinh được dự đoán sẽ tiến sâu vào chung kết Miss Grand Vietnam 2023.

Nguyễn Hồng Diễm sinh năm 1998 tại Cao Bằng. Cô sở hữu chiều cao 1.76 có số đo 3 vòng 86-64-91 cm. Người đẹp từng lọt top 5 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2022.

Phạm Thị Ánh Vương (SBD 010)

Phạm Thị Ánh Vương sinh năm 2002 tại Bình Thuận.

Cô đang là sinh viên của khoa Văn hóa - Du lịch của Đại học Sài Gòn.

Phạm Thị Ánh Vương cô từng tham gia hai cuộc thi Miss World Vietnam và Miss Earth Vietnam trong năm 2022.

Trương Quí Minh Nhàn (SBD 158)

Trương Quí Minh Nhàn sinh năm 2001, tại Thừa Thiên Huế.

Người đẹp sinh năm là thí sinh gây chú ý với IELTS 8.0. Cô là nhân tố hứa hẹn mang lại nhiều sự bất ngờ đêm chung kết.

Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD 203)

Nguyễn Ngọc Thanh Ngân là học trò của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, sinh năm 2000, tại TP. HCM.

Với nhiều kinh nghiệm tại các sàn diễn, Thanh Ngân luôn cho thấy lối trình diễn chuyên nghiệp, tự tin. Cô từng là thí sinh của Miss Universe 2019 nhưng không đạt thành tích.

Ai sẽ là chủ nhân vương miện Miss Grand Vietnam 2023? (PLO)- Chỉ còn vài tiếng nữa, chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 sẽ diễn ra.

THĂNG BÌNH