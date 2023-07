Top 3 bệnh viện ở TP.HCM làm hài lòng bệnh nhân nhất

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM công bố điểm chất lượng bệnh viện năm 2022 của 115 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố điểm chất lượng bệnh viện (BV) năm 2022 của 115 BV trên địa bàn TP (54 BV công lập và 61 BV tư nhân).

Từ 24-2-2023, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng BV và khảo sát mức độ hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2022 tại các BV này theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

Kết quả, BV Hùng Vương đứng đầu danh sách với 4,73 điểm (thang điểm 5). Tiếp đến là BV Nhi đồng 1 với 4,69 điểm, BV Nhân dân 115 với 4,63 điểm.

Trong hai năm gần đây, hai BV chuyên khoa sản luôn dẫn đầu bảng xếp hạng điểm chất lượng BV. Năm 2022 đã có thêm BV chuyên khoa nhi là BV Nhi đồng 1 vươn lên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng điểm chất lượng các BV.

Năm 2022, kết quả đánh giá chất lượng BV ghi nhận có 37 BV đạt điểm chất lượng trung bình trên 4 (thang điểm 5), tăng 15,6% so với năm 2021. Số lượng BV dưới 2,5 chỉ có một BV tư nhân.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng BV năm 2022 bao gồm các bộ tiêu chí như chất lượng bệnh viện, an toàn phòng chống dịch, an toàn phẫu thuật, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế, đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

Cạnh đó, Sở Y tế còn phối hợp kiểm tra, đánh giá các chuyên đề về đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, tiêm vaccine COVID-19 và tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế.

Theo Sở Y tế, hầu hết các BV có nhiều hoạt động cải tiến rõ rệt, thích ứng linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới, góp phần xây dựng nền kinh tế TP trong năm qua.

Cụ thể trong 37 BV đạt điểm trung bình từ 4 trở lên (mức chất lượng tốt), có 11 BV trên 50% tiêu chí đạt mức 5 (mức tối đa). Tám BV đạt điểm trung bình trên 4,5 (tăng 33% so với năm 2021), 29 BV từ 4 - 4,5 (tăng 11,5% so với năm 2021) và 9 BV dưới 3 (giảm 40% so với năm 2021).

So với năm 2021, nhóm BV tư nhân có điểm trung bình tăng 9%, nhóm bệnh viện TP tăng 2,5% và nhóm BV quận huyện tăng 0,3%.

Qua đợt kiểm tra trên, Sở Y tế ghi nhận ngoài những ưu điểm các BV vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục và ưu tiên cải tiến trong thời gian tới như hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn, công tác dinh dưỡng tiết chế, các vấn đề tuân thủ quy định ghi chép hồ sơ bệnh án...

Đặc biệt lưu ý các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự khi có thay đổi phải được cho phép bởi cơ quản quản lý có thẩm quyền để duy trì hoạt động chuyên môn khám, chữa bệnh đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Bệnh viện Nhi đồng 1 đạt chứng nhận Trung tâm tim mạch xuất sắc (PLO)- Trung tâm tim mạch của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trở thành Trung tâm tim mạch xuất sắc đầu tiên của Children’s HeartLink tại Việt Nam.

THẢO PHƯƠNG