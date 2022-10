Top 3 xe ô tô điện nhanh, rẻ hơn Tesla Model S có gì đặc biệt

2023 Lucid Air

Lucid Air 2023, có giá khởi điểm là 87.400 USD (tương đương gần 2,2 tỉ đồng). Nhà sản xuất ô tô EV khởi nghiệp đã tạo ra làn sóng lớn với Air, vì nó đã giành được giải thưởng MotorTrend Car of the Year 2022 lừng lẫy.

Lucid Air 2023 có tốc độ tối đa hơn 200 dặm/giờ (tương đương 320 km) và có thể đạt được tốc độ chạy nước rút từ 0-60 dặm/giờ (96 km/h) trong vòng chưa đầy hai giây.

Ngoài ra, xe với hệ thống động cơ kép có sẵn, nó mang lại công suất lên đến 1.200 mã lực.

Chiếc xe này có phạm vi lái ấn tượng, nó có thể di chuyển tới 520 dặm (tương đương 832 km) trong một lần sạc, đây là mức cao nhất đối với một chiếc ô tô chạy điện.

Đặc biệt, Air còn có thiết kế bên ngoài đẹp mắt và nội thất thoải mái, rộng rãi và công nghệ hiện đại.

2023 Porsche Taycan

Porsche Taycan 2023 có giá khởi điểm là 86.700 USD (tương đương hơn 2,1 tỉ đồng. Các thông số kỹ thuật đáng chú ý của Taycan bao gồm tốc độ tối đa 161 dặm/giờ (tương đương 258 km/h), thời gian xe có thể tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ (86 km/h) trong 2,6 giây và công suất lên tới 750 mã lực từ hệ thống động cơ kép của nó.

Chiếc xe này có khả năng lái chính xác, khả năng xử lý tự tin và khả năng vào cua tuyệt vời.

Tuy nhiên, một nhược điểm của Taycan là phạm vi lái xe ước tính của nó chỉ lên đến 246 dặm (tương đương 394 km), ít hơn so với các đối thủ cạnh tranh của nó.

2023 BMW i4

BMW i4 2023 có giá khởi điểm là 55.900 USD (tương đương gần 1,4 tỉ đồng). Theo Car and Driver, i4 là một mẫu xe quan trọng trong dòng sản phẩm xe điện đang mở rộng của BMW.

Về thông số kỹ thuật, i4 có tốc độ tối đa 140 dặm/giờ (tương đương 224 km/h), xe đạt tốc độ từ 0-60 dặm/giờ (96 km/h) trong 3,7 giây, công suất lên đến 536 mã lực với hệ thống động cơ kép có sẵn và phạm vi lái xe ước tính lên đến 300 dặm (tương đương 480 km).

Ngoài ra, i4 cung cấp khả năng xử lý nhanh nhẹn và với phong cách hatchback thực tế, nó hoạt động tốt như một chiếc xe để lái hàng ngày.

Mặc dù, thông số kỹ thuật hiệu suất của i4 không ấn tượng bằng những chiếc xe điện khác trong danh sách này, nhưng khi bạn xem xét mức giá thấp hơn đáng kể của nó, đó là một “món hời” tương đối.

Trên đây là 3 chiếc xe chạy điện nhanh, mạnh và rẻ hơn Tesla Model S mà bạn có thể cân nhắc và lựa chọn.

