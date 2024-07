Top 5 bệnh viện ở TP.HCM làm hài lòng người dân nhất 15/07/2024 11:44

Ngày 15-7, Sở Y tế TP.HCM công bố điểm chất lượng bệnh viện năm 2023 của 120 bệnh viện ở TP.HCM. Trong đó bao gồm 51 bệnh viện công lập, 63 bệnh viện ngoài công lập, 4 trung tâm y tế có giường bệnh, 2 bệnh viện thuộc ngành.

Kết quả, dẫn đầu bảng xếp hạng điểm chất lượng bệnh viện năm 2023 là Bệnh viện Hùng Vương với 4,78 điểm (thang điểm 5).

Năm 2022, Bệnh viện Hùng Vương cũng dẫn đầu top các bệnh viện làm hài lòng bệnh nhân nhất.

Dẫn đầu bảng xếp hạng điểm chất lượng bệnh viện năm 2023 là Bệnh viện Hùng Vương với 4,78 điểm. Ảnh: Internet

Xếp thứ hai là Bệnh viện Nhân dân 115 với 4,77 điểm và kế đến là Bệnh viện Từ Dũ với 4,74 điểm.

Xếp thứ 4 và thứ 5 là Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định với số điểm lần lượt là 4,72 và 4,70.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành có 41 bệnh viện đạt mức chất lượng khá trở lên (điểm chất lượng trung bình trên 4,0 theo thang điểm 5,0), chiếm 1/3 tổng số cơ sở được đánh giá, tăng 10,8% so với năm 2022. Vẫn còn 2 cơ sở có mức chất lượng dưới trung bình (dưới 2,5 điểm).

Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện ở TP.HCM năm 2023 bao gồm bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, tiêu chí an toàn phẫu thuật, tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm, khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế.

Ngoài ra, năm nay Sở Y tế TP.HCM còn phối hợp kiểm tra, đánh giá các chuyên đề về điều kiện hoạt động khám sức khỏe, thực hành tốt bảo quản thuốc, mức ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh, hoạt động liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử phục vụ Đề án 06.

Danh sách các bệnh viện ở TP.HCM được Sở Y tế TP.HCM đánh giá chất lượng. Ảnh: SYT

Điểm trung bình chung trong năm 2023 là 3,71 điểm, tăng 1,1 % so với năm 2022. Trong đó, điểm chất lượng trung bình của khối bệnh viện thành phố là 4,2 điểm, tăng 2,7% so với năm 2022. Điểm trung bình chất lượng đối với khối bệnh viện quận, huyện, trung tâm y tế có giường nội trú là 3,56 điểm, tăng 1,1% so với năm 2022. Điểm trung bình chất lượng đối đối với khối tư nhân là 3,48 điểm, giảm nhẹ so với năm 2022 (3,49 điểm).

Sở Y tế nhận định chất lượng các bệnh viện trên địa bàn TP đã cải tiến ở tất cả các lĩnh vực từ năm 2022 đến năm 2023. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 cũng có nhiều cải tiến.

Bên cạnh những cải tiến chất lượng rõ rệt và ưu điểm của các bệnh viện qua đợt kiểm tra trên, Sở Y tế ghi nhận một số vấn đề cần các bệnh viện đầu tư, quan tâm phát triển như hoạt động dinh dưỡng - tiết chế tại các bệnh viện chuyên khoa, hoạt động nghiên cứu khoa học ở một số bệnh viện chuyên khoa tư nhân và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn.