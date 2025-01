Top 5+ đơn vị đặt tiệc tân niên uy tín chất lượng TP.HCM 15/01/2025 15:49

Đặt Tiệc Ngọc Thuận

Một trong những cái tên được nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi tổ chức tiệc tân niên chính là Đặt Tiệc Ngọc Thuận. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đặt tiệc, Ngọc Thuận luôn chú trọng mang đến sự hoàn hảo từ chất lượng món ăn đến phong cách phục vụ chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngọc Thuận tự hào sở hữu đội ngũ đầu bếp tay nghề cao, chuyên phục vụ các món ăn phong phú cho bàn tiệc tân niên từ thực đơn truyền thống đến thực đơn đãi tiệc hiện đại.

Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của Đặt Tiệc Ngọc Thuận luôn phục vụ tận tâm, chu đáo từ khâu chuẩn bị đến khi bữa tiệc kết thúc. Ngọc Thuận không chỉ chú trọng đến chất lượng món ăn mà còn luôn nỗ lực cải thiện dịch vụ để bữa tiệc của bạn thêm trọn vẹn. Đặt tiệc với Ngọc Thuận, quý khách có thể an tâm tận hưởng không khí đầu năm đầy hứng khởi và ý nghĩa bên đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.

● Website: https://dattiecngocthuan.vn

● Hotline: 0981.003.455 - 0963.995.861

● https://www.facebook.com/dattiectainha24h

● Email: dattiectainha24h.vn@gmail.com

Đặt Tiệc Ngọc Thuận.

Naifood

Với sứ mệnh mang đến những bữa tiệc tân niên trọn vẹn, Naifood luôn chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu thực phẩm sạch đến quy trình chế biến tinh tế. Nhờ đó, mỗi món ăn tại Naifood không chỉ hấp dẫn về hương vị mà còn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với đa dạng khẩu vị của khách hàng. Dưới sự điều hành của Founder & CEO Ngọc Thiện, Naifood đã trở thành cái tên quen thuộc trong lĩnh vực tổ chức tiệc tân niên.

Chính sự đánh giá tích cực từ đông đảo khách hàng là minh chứng rõ nét cho chất lượng và sự uy tín của Naifood trên thị trường. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị đặt tiệc tân niên chuyên nghiệp và uy tín, Naifood chắc chắn là lựa chọn hàng đầu, mang lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho công ty trong dịp đầu xuân. Hơn cả một buổi tiệc, Naifood tạo nên không gian gắn kết giữa lãnh đạo và nhân viên, đồng thời gửi gắm thông điệp tri ân đến khách hàng, đối tác.

● Website: https://naifood.com

● Hotline: 0784.06.06.68

● Email: Naifood.com@gmail.com

Đặt tiệc Naifood.

Flyfood

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của dịch vụ tổ chức tiệc tân niên, Flyfood đã khẳng định vị thế là đơn vị đáng tin cậy, được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực đặt tiệc tại nhà, công ty và phong cách làm việc chuyên nghiệp, Flyfood cam kết mang đến cho khách hàng những bữa tiệc tân niên chỉnh chu, trọn vẹn và đáng nhớ. Sự chỉnh chu trong từng chi tiết chính là yếu tố giúp bữa tiệc của bạn trở nên đáng nhớ và thành công vượt mong đợi.

● Website: https://flyfood.vn/

● Hotline: 028.39.991.911

The Food

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị tổ chức tiệc tân niên chất lượng, The Food chính là lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. The Food hiểu rằng mỗi doanh nghiệp có nhu cầu và mong muốn khác nhau. Vì vậy, dịch vụ tiệc tân niên của The Food được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng loại sự kiện, từ những bữa tiệc nhỏ ấm cúng đến những bữa tiệc quy mô lớn tại các hội trường sang trọng. Đặc biệt, The Food còn chú trọng đến việc trang trí không gian tiệc độc đáo và ấn tượng, mang lại cảm giác thoải mái và gắn kết cho tất cả khách mời tham gia.

● Website: https://thefood.vn/

● Hotline: 0925.777.727 - 0926.777.727

FoodhomeS

FoodhomeS tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ đặt tiệc tân niên với những món ăn đặc sắc, đậm đà bản sắc ẩm thực Việt. FoodhomeS luôn chú trọng lựa chọn nguồn nguyên liệu tươi ngon, sạch sẽ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp mỗi món ăn mang đến không chỉ đảm bảo ngon miệng mà còn an toàn cho sức khỏe của thực khách. FoodhomeS cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng hàng đầu và giá cả hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đội ngũ nhân viên của FoodhomeS luôn tận tâm và nhanh chóng, đảm bảo bữa tiệc của bạn diễn ra suôn sẻ, trọn vẹn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức mà vẫn có một bữa tiệc hoàn hảo.

● Website: https://foodhomes.vn/

● Hotline: 0971.121.173

Tiệc tân niên không chỉ là bữa tiệc để các doanh nghiệp, công ty thể hiện sự tri ân đối với khách hàng, đối tác, mà còn là dịp để gắn kết mọi người lại với nhau trong không khí ấm áp của mùa xuân. Trên đây là top 5 đơn vị đặt tiệc tân niên uy tín, chất lượng, hy vọng bạn sẽ dễ dàng chọn lựa cho mình một đối tác đáng tin cậy, mang lại bữa tiệc hoàn hảo, đầy đủ ý nghĩa!