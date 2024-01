Toyota ngừng giao Land Cruiser, Hilux và nhiều mẫu xe khác

(PLO)- Mới đây, Toyota thông báo ngừng giao Land Cruiser, Hilux và nhiều mẫu xe khác do thử nghiệm động cơ diesel không thường xuyên.

Được biết, động cơ diesel trên xe Toyota gặp phải những bất thường trong quá trình thử nghiệm, nhưng công ty cho biết kết quả phát thải của họ vẫn hợp pháp

Do đó, tập đoàn Toyota đã đình chỉ việc giao 10 xe do những bất thường trong chứng nhận liên quan đến động cơ diesel do Tập đoàn Công nghiệp Toyota (TICO) sản xuất. Vấn đề này ảnh hưởng đến các dòng xe thuộc các thương hiệu Toyota, Lexus, Mazda và Hino.

Công ty Toyota thừa nhận rằng dữ liệu sản lượng điện đã bị thao túng đối với 10 mẫu xe bán ra trên toàn cầu. Ảnh: Toyota.

Công ty Toyota thừa nhận rằng dữ liệu sản lượng điện đã bị thao túng đối với 10 mẫu xe bán ra trên toàn cầu, đánh dấu bước thụt lùi mới nhất của tập đoàn ô tô lớn nhất thế giới, sau những vụ bê bối trước đó tại nhà sản xuất ô tô nhỏ Daihatsu thuộc sở hữu của Toyota và chi nhánh xe tải Hino Motors.

Theo Kyodo News, Chủ tịch Toyota Koji Sato cho biết: “Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra rắc rối to lớn cho khách hàng của mình và chúng tôi cam kết giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể”.

Vấn đề được đưa ra sau khi Toyota ủy quyền cho một ủy ban điều tra độc lập để xem xét những bất thường với xe nâng và thiết bị xây dựng, nhưng cuối cùng người ta phát hiện ra nó ảnh hưởng đến các phương tiện như Toyota Land Cruiser Prado, Hilux, Fortuner và Land Cruiser 300 , cũng như Toyota Land Cruiser 300.

Lexus LX500d, Hino Dyna và xe tải Mazda Bongo Brawny. Tuy nhiên, Land Cruiser 250 hoàn toàn mới cũng sẽ được bán ở Bắc Mỹ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Toyota tuyên bố rằng tất cả các phương tiện đều được trang bị động cơ diesel có ECU khác với động cơ được sử dụng trong thử nghiệm.

Theo một tuyên bố đưa ra gần đây, công ty Toyota giải thích rằng một chi nhánh đã sử dụng phần mềm để đo công suất đầu ra, điều này làm cho “các giá trị xuất hiện mượt mà hơn và ít biến đổi hơn”.

Nhà sản xuất ô tô Toyota nói với Autonews rằng nó không ảnh hưởng đến hiệu suất của động cơ trong quá trình kiểm tra khí thải.

Nhà sản xuất ô tô Toyota cũng tuyên bố họ đã xác minh lại các động cơ được sản xuất cho các mẫu xe sản xuất hàng loạt và nhận thấy chúng đáp ứng tiêu chuẩn đầu ra. Điều đó có nghĩa là các phương tiện tại hiện trường có thể tiếp tục được sử dụng.

Tuy nhiên, TICO đã ngừng vận chuyển động cơ và Toyota đã tạm dừng giao các xe bị ảnh hưởng.

Điều đó sẽ tác động đến khách hàng ở Nhật Bản, Châu Á, Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu, nơi những chiếc xe này được bán. Tổng cộng, khoảng 84.000 xe trên khắp thế giới đã được bán với động cơ đáng ngờ và động cơ đó bắt đầu được xuất xưởng vào năm 2020.

Toyota cho biết họ sẽ làm việc với cơ quan chức năng để khắc phục vấn đề này và sẽ cho phép các nhân chứng có mặt trong quá trình kiểm tra mã lực.

Theo Reuters đưa tin, Bộ giao thông Nhật Bản sẽ tiến hành điều tra tại chỗ nhà máy Hekinan của TICO, nơi sản xuất động cơ.

Đây chỉ là vấn đề chứng nhận mới nhất ảnh hưởng đến một trong những đối tác kinh doanh của Toyota. Vào năm 2022, Hino bị phát hiện làm giả dữ liệu khí thải cho xe tải thương mại của mình và sau đó ít lâu Daihatsu Motors đã thừa nhận có vấn đề về độ an toàn của một số phương tiện của mình. Cả hai vấn đề đều ảnh hưởng đến xe Toyota.

PHƯƠNG LÊ