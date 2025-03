TP Cần Thơ: Tỉ lệ phá án về trật tự xã hội đạt gần 80% 28/03/2025 13:45

Ngày 28-3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II-2025.

Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ để điều tra về hành vi đưa hối lộ. Ảnh: HD

Theo dự thảo báo cáo tình hình công tác quý I-2025, lực lượng công an TP Cần Thơ thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh truyền thông. Phát hiện, xử lý hai lỗ hổng bảo mật tại Cổng thông tin điện tử của Thư viện TP; Khởi tố một vụ, một bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm liên quan đến lĩnh vực công nghệ cao (phát hiện, xử lý 40 vụ tội phạm liên quan đến công nghệ cao).

Trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, công an đã triệt phá chuyên án “Đưa hối lộ và nhận hối lộ” và chuyên án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP.

Trong quý, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội xảy ra 219 vụ (giảm 92 vụ so với cùng kỳ), đã điều tra làm rõ 172 vụ, bắt và xử lý 330 đối tượng, tỉ lệ phá án đạt 78,5%. Phát hiện và xử lý nhiều vụ, việc liên quan các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, kinh tế, ma túy, môi trường.