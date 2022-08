TP.HCM: Học sinh các cấp học, trừ mầm non tựu trường ngày 22-8

UBND TP.HCM vừa có quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, tất cả các bậc học đồng loạt khai giảng 5-9.

Đối với bậc mầm non, học sinh tựu trường ngày 31-8. Học kỳ 1 sẽ diễn ra từ 5-9 đến 14-1-2023. Học kỳ 2 từ 16-1 đến 20-5-2023. Ngày bế giảng năm học diễn ra từ 22 đến 26-5.

Bậc Tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và THPT) sẽ tựu trường ngày 22-8. Học kỳ 1 diễn ra từ 5-9 đến 14-1. Học kỳ 2 từ 16-1 đến 20-5. Ngày bế giảng năm học diễn ra từ 22 đến 26-5.

Đối với bậc Tiểu học xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước 30-6, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 trước 31-7.

Đối với bậc THCS, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2023, hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2023 trước 31-7-2023.

Đối với bậc THPT hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022-2023 trước 31-7-2023.

Đối với giáo dục thường xuyên bổ túc THCS xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6

Cũng theo văn bản, Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học 2022-2023. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

(PLO)- Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT ban hành ngày 5-8, lớp 1 năm nay tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, các khối lớp khác tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng...