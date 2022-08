TP.HCM yêu cầu xử nghiêm hàng rong, chèo kéo khách ở công viên bến Bạch Đằng

Ngày 24-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký công văn khẩn, chỉ đạo về tình hình an ninh trật tự tại công viên bến Bạch Đằng, quận 1.

Công văn được thực hiện theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM dựa trên báo cáo của Công an TP.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Công an TP, UBND quận 1 phối hợp thực hiện ngay các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người dân dừng, đỗ xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng và khu vực công viên bến Bạch Đằng.

Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách. Phối hợp với địa phương nơi người vi phạm cư trú để tuyên truyền, vận động chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, có biện pháp quản lý, tạo việc làm ổn định không để người dân tiếp tục vi phạm.

UBND TP giao Sở Xây dựng TP rà soát, tổ chức thêm bãi đỗ xe phù hợp tại công viên Bến Bạch Đằng và phố đi bộ Nguyễn Huệ để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tránh trường hợp để xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

UBND quận 1 cũng được giao phối hợp với lực lượng Thanh niên xung phong TP đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tình trạng buôn bán hàng rong, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường tại khu vực này.

Những chỉ đạo nêu trên, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Thành uỷ và UBND TP trước ngày 31-10.

Về lâu dài, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại trung tâm TP, UBND TP.HCM yêu cầu Sở GTVT TP nghiên cứu triển khai các giải pháp theo đề xuất của Công an TP. Trong đó có giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân lưu thông tại trung tâm TP, tổ chức thêm các tuyến xe buýt, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, tuyến Metro.

UBND TP yêu cầu Sở QH-KT TP ưu tiên quy hoạch công viên cây xanh, bãi giữ xe ngầm hoặc bãi giữ xe cao tầng tại trung tâm TP…. Sở Nội vụ nghiên cứu việc xem xét tăng cường nhân sự cho lực lượng trật tự đô thị để giải quyết có hiệu quả tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè.

Trước đó, Công an TP.HCM có báo cáo gửi đến Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên về tình hình an ninh trật tự tại công viên bến Bạch Đằng.

Theo Công an TP, hiện nay xuất hiện tình trạng buôn bán hàng rong, chèo kéo, tranh giành khách, dừng và đỗ xe dưới lòng đường Tôn Đức Thắng gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Công an TP đã tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với 98 trường hợp dừng, đỗ xe dưới lòng đường; 23 trường hợp bán hàng rong, chiếm dụng vỉa hè.

Tuy nhiên, tình hình này vẫn còn phức tạp, có lực lượng công an thì không có vi phạm nhưng công an vừa di chuyển thì tình trạng này tái diễn.