TP Phú Quốc có tân trưởng Công an

(PLO)- Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an huyện Hòn Đất, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 30-1, tại trụ sở Công an TP Phú Quốc, Đại tá Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã trao Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định điều động, bổ nhiệm Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng Công an huyện Hòn Đất giữ chức Trưởng Công an TP Phú Quốc.

Công an Kiên Giang cũng điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng Công an TP Phú Quốc giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ, thay cho Đại tá Nguyễn Thanh Nhanh nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Quý chúc mừng hai cán bộ vừa được điều động, bổ nhiệm. Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang hy vọng ở cương vị mới, hai cán bộ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất; không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, tích cực cùng tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Thơi, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế giữ chức Trưởng Công an huyện Hòn Đất.

CHÂU ANH