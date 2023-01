Án mạng từ mâu thuẫn chi tiền 'bo' cho nhân viên quán karaoke

(PLO)- Do mâu thuẫn trong việc đưa tiền “bo” cho nhân viên, nhóm thanh niên đã đánh người khiến một người chết, hai phụ nữ bị thương.

Ngày 13-1, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ án và ba nghi can Phạm Chí Quý (35 tuổi), Tần Sơn Vũ (35 tuổi) và Trần Anh Tuấn (29 tuổi, cùng quê Lâm Đồng) cho Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, trước đó Quý, Vũ cùng Tuấn đến quán karaoke HN (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) nhậu, hát và có ba nhân viên nữ phục vụ.

Do mâu thuẫn trong việc đưa tiền “bo” cho nhân viên nên đã xảy ra mâu thuẫn, Quý đòi đánh nhân viên quán.

Lúc này, bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc (40 tuổi) là quản lý quán đến nói chuyện thì bị Quý đánh phải bỏ chạy. Thấy vậy nam nhân viên của quán là anh HNH (23 tuổi, quê Kiên Giang) xông vào đá Quý. Vì vậy Vũ, Tuấn và Quý xông vào đánh anh H.

Thấy con trai bị đánh, bà Nguyễn Thị Hạnh (45 tuổi) can ngăn đã bị Quý đánh vào lưng và đầu ngã gục tại chỗ. Sau đó nhóm Quý bỏ chạy khỏi hiện trường, còn anh H tử vong sau đó. Bà Hạnh và bà Ngọc cũng bị thương.

Qua điều tra, Công an huyện Tân Phú đã bắt giữ các nghi can khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

VŨ HỘI