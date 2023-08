TP Thủ Đức: Bắt nhóm chuyên trộm xe người dân dựng trước nhà

(PLO)- Nhóm thanh niên chuyên canh xe máy người dân dựng trước nhà, có sơ hở là lấy trộm đã bị Công an TP Thủ Đức bắt giữ.

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt giữ bốn thanh niên chuyên canh người dân sơ hở để trộm cắp xe máy.

Theo điều tra ban đầu, vào đêm 23-6, Phạm Hoàng Quốc Trí rủ Phạm Minh Văn, Đỗ Minh Duy và Nguyễn Huỳnh Anh Thư (tuổi từ 28 đến 31) đi trộm cắp tài sản.

Duy điều khiển xe máy chở Thư, Văn chở Trí đi các tuyến đường trên địa bàn Phước Long B tìm người sơ hở để trộm cắp.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả bốn phát hiện bên trong hành lang một căn nhà tại đường D10 có để hai xe máy nên dừng lại lên kế hoạch lấy trộm.

Lúc này, Văn và Duy ngồi trên xe cảnh giới, riêng Thư và Trí tìm cách vào bên trong lấy hai chiếc xe máy.

Sau đó cả nhóm tẩu thoát và đem giấu hai chiếc xe vừa trộm cắp được tại bãi xe Bệnh viện Lê Văn Thịnh và nhà của Văn. Tiếp đó, cả nhóm lấy xe từ bãi xe Bệnh viện và thay đổi biển số.

Vụ việc sau đó nhanh chóng được Công an TP Thủ Đức vào cuộc. Qua truy xét, công an đã bắt giữ Trí và Văn. Từ lời khai của cả hai, công an tiếp tục bắt giữ Thư và Duy.

Ngoài ra, Trí và Văn còn khai nhận trước đây đã lấy trộm hai xe máy khác mà người dân đều để trước nhà, không có người trông coi tại phường Phú Hữu.

