TP.HCM: 4 bác sĩ trẻ xung phong đi hỗ trợ y tế cho xã đảo Thạnh An

(PLO)- Đây là chương trình luân phiên có thời hạn các BS trẻ đang công tác tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của TP đến công tác tại trạm y tế của xã đảo Thạnh An.

Sở Y tế TP.HCM thông tin, sáng 3-11, lãnh đạo Sở Y tế đã có buổi gặp gỡ với các bác sĩ (BS) trẻ tình nguyện đăng ký đợt ra quân đầu tiên tham gia công tác chăm sóc sức khoẻ người dân ở xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ).

Đó là các BS Lê Phúc An (khoa Nội tiết) và Phạm Hải Việt Tý (khoa Ngoại tổng hợp) của BV đa khoa khu vực Thủ Đức, BS Hoàng Thị Phượng (khoa Nội) và Nguyễn Văn Chiến (khoa Nội) của BV Nhân Ái. Đây đều là các BS trẻ nhưng đã có tay nghề vững vàng, là những gương điển hình của các bệnh viện trong mọi hoạt động.

Chương trình luân phiên có thời hạn các BS trẻ đã có chứng chỉ hành nghề và đang công tác tại các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của TP đến công tác tại trạm y tế của xã đảo Thạnh An nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực y tế cho xã đảo Thạnh An của Sở Y tế TP.HCM.

Để hoạt động mới này mang tính bền vững và hiệu quả, Sở Y tế đã chuẩn bị các hành trang cần thiết cho các BS tham gia chương trình. Cụ thể, tập huấn các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu, nhất là phát hiện và xử trí các bệnh không lây nhiễm, chẩn đoán và xử trí các bệnh, các vấn đề sức khoẻ hay gặp trong cộng đồng,…

Đặc biệt, Sở Y tế chỉ đạo phòng Nghiệp vụ Dược hướng dẫn trung tâm y tế huyện Cần Giờ đảm bảo cung ứng đầy đủ các cơ số thuốc cần thiết, bao gồm cả các thuốc điều trị các bệnh không lây nhiễm. Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của TP sẵn sàng kết nối và hỗ trợ tư vấn, hội chẩn từ xa đảm bảo hoạt động 24/7 giúp các BS tham gia chương trình an tâm và không có cảm giác đơn lẻ một mình.

Trong hoạt động nâng cao năng lực y tế tại xã đảo Thạnh An, tương lai hướng đến các BS trẻ sẽ được ứng dụng AI trong phát hiện các bất thường trên phim X-quang phổi.

Bên cạnh việc triển khai luân phiên BS tăng cường cho xã đảo Thạnh An, Sở Y tế còn tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh miễn phí do các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa TP đảm trách. Dự kiến trong ngày ra quân bàn giao các BS đến công tác tại xã đảo Thạnh An (ngày 11-11), bệnh viện Răng Hàm Mặt TP sẽ cử đoàn các y, BS đến khám và chăm sóc nha khoa miễn phí cho người dân trên xã đảo.

T. NGOC - T. PHƯƠNG