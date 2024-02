Theo báo cáo của một số bệnh viện (BV) trên địa bàn TP.HCM, trong 6 ngày Tết Nguyên đán 2024 (từ 9 tới 14-2, tức 30 Tết tới mùng 5), số ca cấp cứu và tai nạn giao thông giảm khá nhiều.

Báo cáo của BV Nhân dân Gia Định cho thấy BV này tiếp nhận 1.018 ca cấp cứu trong 6 ngày Tết, giảm 3% so với ngày thường. Riêng với tai nạn giao thông, BV này cấp cứu 69 trường hợp, giảm 30% so với ngày thường. BV này không cấp cứu bất kỳ trường hợp nào gặp tai nạn do pháo nổ.

Bác sĩ BV huyện Bình Chánh, TP.HCM đang cấp cứu ca tai nạn giao thông nặng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trong 6 ngày Tết, BV Lê Văn Thịnh tiếp nhận 659 trường hợp cấp cứu. Trong đó, 53 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước và giảm trung bình mỗi ngày 10-15 ca so với ngày thường. BV này ghi nhận 1 trường hợp tai nạn do vũ khí, vật liệu tự chế.

Tại BV quận 12, khám cấp cứu trong mỗi ngày Tết trung bình 45 trường hợp. Trong khi ngày thường con số đó là 70 (giảm 64%). BV này cũng cấp cứu 29 ca tai nạn giao thông, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2023 (15 ca). BV này cấp cứu 1 trường hợp tai nạn do pháo nổ.

Báo cáo của BV huyện Bình Chánh cho thấy tổng cộng 389 ca cấp cứu trong 6 ngày Tết. Trong đó, 68 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông. Cả số ca cấp cứu lẫn số ca tai nạn giao thông không tăng so với ngày thường. BV này cũng ghi nhận 1 trường hợp tai nạn do pháo nổ.

Trong 6 ngày Tết, BV Chấn thương chỉnh hình tiếp nhận 536 trường hợp cấp cứu. Trong đó, 217 ca do tai nạn giao thông, giảm khá nhiều so với cùng kỳ năm 2023. BV này cấp cứu 9 trường hợp tai nạn do pháo nổ.

TRẦN NGỌC