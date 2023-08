TP.HCM: Chi trả lương hưu tại nhà cho người cao tuổi

(PLO)- Khởi tố tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 thành viên CLB HAGL tử vong; Công an tổng kiểm soát xe khách, xe container ở TP.HCM; Ngày đầu đăng ký biển số xe theo mã định danh; Công an Hà Nội thông tin vụ bắt giữ nghi can bắt cóc trẻ em.