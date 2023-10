TP.HCM: Cử tri quận 5 phản ánh nạn SIM rác, lợi ích nhóm trong giáo dục

(PLO)- Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Ninh Thuận được thành lập nhằm góp phần xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ, hiện đại và tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội.