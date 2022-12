TP.HCM đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân vui xuân đón Tết

(PLO)- Sở GTVT yêu cầu các quận huyện, các đơn vị vận tải đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đi lại trong dịp Tết 2023 và đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết.

Ngày 20-12, Sở GTVT TP.HCM đã tổ chức họp để bàn về kế hoạch chuẩn bị phục vụ đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại cuộc họp có sự tham gia của Ban An toàn giao thông TP, các quận huyện, các phòng ban trực thuộc Sở GTVT, Cảng hàng quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ Miền Nam và các bến xe.

Giám đốc Sở GTVT TP Trần Quang Lâm đã yêu cầu các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ hành khách dịp Tết, phương án bán vé, giá vé và công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Tại đây, Giám đốc Sở GTVT TP đã yêu cầu các đơn vị, lực lượng cùng phối hợp, trao đổi liên tục để giải quyết các vấn đề đi lại, ùn tắc, giải toả hành khách trong dịp Tết.

Tại cuộc họp, nhiều quận huyện cũng đã đóng góp ý kiến, thống nhất với dự thảo phục vụ hành khách của Sở GTVT, các bến xe.

Riêng UBND quận 8 cho biết trên địa bàn quận có Hội chợ hoa Xuân trên bến dưới thuyền, trong đó có phân công trách nhiệm của các đơn vị. Vì vậy, UBND quận 8 kiến nghị có chỉ đạo thêm từ Sở ngành để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Hội hoa xuân 2023 diễn ra thuận tiện.

Bên cạnh đó, UBND quận 8 cũng cho biết bến dịp Tết du khách tới thăm, vui chơi ở bến Bình Đông là rất đông. UBND quận 8 đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án Bến xe quận 8 để phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Về vấn đề này, ông Trần Quang Lâm cho biết hội hoa xuân dịp Tết luôn thu hút lượng lớn người dân thăm quan. Theo đó, các khu vực này thường có tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Vì vậy, các quận huyện tổ chức phục vụ chợ Hoa cần đảm bảo an toàn giao thông cho du khách được an toàn.

Trong kế hoạch, Sở GTVT sẽ giao cho Thanh tra Sở GTVT phối hợp để đảm bảo an toàn giao thông Hội hoa xuân quận 8 nói riêng và các quận huyện khác nói chung.

Đại diện Công an TP.HCM cũng cho biết để đảm bảo cho người dân vui xuân, công an TP cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát để xử lý vi phạm, đặc biệt là là vấn đề an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị vận tải phải đảm bảo đủ số lượng phương tiện, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân, tránh tình trạng ùn tắc trong bến.

Đối với các bến xe, ông Lợi yêu cầu cần có giải pháp giải toả hành khách, phương tiện... Các đơn vị này cần chủ động các phương án để phục vụ hành khách tốt nhất.

Các đơn vị cần chủ động bố trí lực lượng, điều tiết giao thông và "nắn luồng" từ xa, đặc biệt là các điểm nóng, khu vực tổ chức lễ hội. Trường hợp cần thiết có thể đưa ra các hướng tuyến hợp lý hơn, người dân đi lại thuận lợi.

Ông Lợi cũng đề nghị đối với những hành vi chiếm dụng lòng lề đường cần phải tăng cường kiểm tra và xử lý. Các trạm thu phí phải chủ động kiểm tra các trạm thu phí, tránh tình trạng ùn tắc, thiết bị không thuận tiện.

