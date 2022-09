TP.HCM dự kiến chi hơn 1.500 tỷ đồng để hỗ trợ học phí

(PLO)- Tổng kinh phí dự trù để hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn từ năm học này là 1.541 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực HĐND TP về đề nghị xây dựng Nghị quyết chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM năm học 2022-2023.

Theo đó ngày 3-6, UBND TP.HCM đã có công văn chấp thuận chủ trương xây dựng các mức học phí hỗ trợ từ năm học 2022-2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, UBND TP chấp thuận đề xuất của Sở GD&ĐT, thống nhất chủ trương xây dựng các mức hỗ trợ học phí cho học sinh công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP từ năm học này.

Đồng thời UBND TP giao Sở GD&ĐT TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở tư pháp nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ phù hợp đối với các bậc học (trừ tiểu học) nhằm giảm tác động xã hội do điều chỉnh mức thu học phí theo Nghị định số 81 của Chính. Đồng thời xây dựng tờ trình tham mưu UBND TP trình HĐND TP theo đúng quy định.

Việc hỗ trợ học phí là chính sách ưu việt đặc thù riêng của TP do đó chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Căn cứ các quy định, UBND TP có nhiệm vụ bảo đảm nguồn kinh phí để thực hiện, HĐND TP có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ tiêu chuẩn, định mức chỉ tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ tài chính ban .

Để có cơ sở pháp lý bố trí nguồn ngân sách TP để triển khai hỗ trợ học phí thì việc xây dựng Nghị quyết là điều cần thiết.

Qua nghiên cứu, mức hỗ trợ học phí là phần chênh lệch mức học phí do điều chỉnh mức học phí theo Nghị quyết của HĐND TP quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022-2023 và những năm tiếp theo so với mức học phí đang áp dụng theo Nghị quyết 28 của HĐND TP.

Thời gian áp dụng 9 tháng trong năm học 2022-2023.

Theo tờ trình của UBND TPHCM, tổng kinh phí dự trù để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí nói trên là 1.541 tỷ đồng, trong đó 1.245 tỷ đồng hỗ trợ học phí học sinh công lập và 296 tỷ đồng hỗ trợ học phí ngoài công lập.

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách TP theo phân cấp ngân sách hiện hành.

UBND TPHCM dự kiến trình HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết nói trên tại kỳ họp lần thứ 6, HĐND TPHCM khóa X sẽ diễn ra vào tháng 10-2022.

UBND TP.HCM chấp thuận cho Sở GD&ĐT xây dựng chính sách hỗ trợ học phí (PLO)- UBND TP.HCM giao cho Sở GD&ĐT TP chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tư pháp nghiên cứu xây dựng mức hỗ trợ học phí phù hợp đối các với bậc học (trừ bậc tiểu học).

NGUYỄN QUYÊN